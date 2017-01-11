Грипп начал убивать россиян

С начала сезона от гриппа в нашей стране скончались пять человек. Однако тяжелых случаев зафиксировано очень немного.

За первую неделю наступившего года в Московской области отмечено по меньшей мере 27 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Несмотря на то, что тяжелых случаев гриппа зарегистрировано немного, заболевание унесло жизни нескольких человек. "Пять по всей стране", – цитирует главу Роспотребнадзора Анну Попову "Газета.ру". "Уровень госпитализации гораздо ниже, чем в предыдущем году", – добавила Попова.

В свою очередь министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что пик заболеваемости гриппом в России еще не пройден. "Возможно нарастание заболеваемости в течение второй половины января с переходом на февраль", – отметила министр.

В ведомстве, по ее словам, были готовы к такому развитию событий. Также Скворцова сообщила, что вакцинацию в этом сезоне прошли 40% россиян.

Напомним, в середине декабря 2016 года в России была объявлена эпидемия гриппа. Кроме того, в минувшем году значительно выросло число случаев внебольничных пневмоний по сравнению с 2015 годом. Ранее Россельхознадзор объявил о возможности распространения смертельного птичьего гриппа на территории России.

По мнению экспертов, наиболее надежный способ борьбы с гриппом – это своевременная прививка. Однако успех данной процедуры зависит от правильно подобранного медиками актуального штамма заболевания.