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Грипп начал убивать россиян
За первую неделю наступившего года в Московской области отмечено по меньшей мере 27 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ.
Несмотря на то, что тяжелых случаев гриппа зарегистрировано немного, заболевание унесло жизни нескольких человек. "Пять по всей стране", – цитирует главу Роспотребнадзора Анну Попову "Газета.ру". "Уровень госпитализации гораздо ниже, чем в предыдущем году", – добавила Попова.
В свою очередь министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что пик заболеваемости гриппом в России еще не пройден. "Возможно нарастание заболеваемости в течение второй половины января с переходом на февраль", – отметила министр.
В ведомстве, по ее словам, были готовы к такому развитию событий. Также Скворцова сообщила, что вакцинацию в этом сезоне прошли 40% россиян.
Напомним, в середине декабря 2016 года в России была объявлена эпидемия гриппа. Кроме того, в минувшем году значительно выросло число случаев внебольничных пневмоний по сравнению с 2015 годом. Ранее Россельхознадзор объявил о возможности распространения смертельного птичьего гриппа на территории России.
По мнению экспертов, наиболее надежный способ борьбы с гриппом – это своевременная прививка. Однако успех данной процедуры зависит от правильно подобранного медиками актуального штамма заболевания.
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