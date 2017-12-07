Рак предложили лечить лекарством от диабета

Препарат, который используется при лечении диабета второго типа, воздействует на раковые клетки. Как выяснили ученые, препарат подавляет их деление.

Новые свойства метформина обнаружили канадские ученые. Препарат обладает способностью подавлять беспорядочное деление клеток злокачественной опухоли.

Эксперимент провели на мышах. Исследователи пересадили подопытным грызунам человеческие раковые клетки, а затем ввели метформин. Как выяснилось, препарат замедляет или блокирует рост опухоли, которая прежде не проявляла восприимчивости к химиотерапии, сообщается в журнале Plos Оne.

Как писали Dni.Ru, ученые в Ньюкаслском университете выяснили, что инсулиннезависимый диабет (или диабет второго типа) излечим. Оказалось, что больным достаточно заняться лечебным голоданием – заболевание развивается наиболее часто у людей старше 40 лет, страдающих ожирением.

В итоге эксперимента с группой пациентов на диете почти 90% тех, кто сбросил 15 килограммов, излечились от диабета. Такого же эффекта добились 57% пациентов, сбросивших 10-15 килограммов, и 34% – похудевших килограммов на пять. В контрольной группе только у 4% пациентов наблюдалась ремиссия.

А врачи онкоотделения госпиталя Пити-Сальпетриер в Париже наблюдают 51-летнего больного, которого признали ВИЧ-положительным в 1995 году. Рак легких у него диагностировали в мае 2015-го. Пациенту сделали операцию, провели химиотерапию, но менее чем через полгода у него начался рецидив. Его стали лечить препаратом нового поколения – ниволумабом (nivolumab). Через несколько месяцев такого выяснилось, что пациент излечился от ВИЧ.