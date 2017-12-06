Лицо юноши заросло грибами после удаления прыща
Молодой человек обратился к врачам с жалобой на болезненное поражение кожи под нижней губой. Примечательно, что развивалось оно в течение семи месяцев, но юноша не решался показываться медикам.
Американец сообщил врачам, что воспользовался для удаления прыща столярным инструментом. Медики сделали необходимые анализы. Биопсия показала, что под нижней губой парня прижилась грибковая инфекция – бластомикоз. Споры этого вида грибов обитают в почве и во влажной разлагающейся древесине, сообщает Science Alert.
Обычно заболевание сопровождается такими симптомами, как головные боли, озноб, лихорадка и потеря веса. Тем не менее у пациента они не проявились. Результаты более детального обследования показали, что инфекция не попала в грудную клетку юноши.
На сегодняшний день известно о 50 случаях заражения кожным бластомикозом. При этом житель Чикаго стал первым, кто занес в организм грибные споры посредством лезвия.
При возникновении прыщей медики не рекомендуют заниматься самолечением, а настоятельно советуют обратиться к специалисту – дерматологу или косметологу.
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