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Здоровье

Как пережить зиму: 5 советов травматолога

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Последние годы зима отличается крайне нестабильной погодой: ночной снегопад к утру сменяется оттепелью, в течение дня температура снова опускается, а к вечеру на дорогах появляется толстый слой льда. Именно зимой в травмпунктах наблюдается значительный рост числа обращений с ушибами, вывихами, растяжениями и переломами. Пренебрегая простыми правилами поведения и безопасности на скользких дорогах, мы подвергаем свое здоровье серьезной опасности.
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Как избежать падения, от каких травм следует беречь себя в период холодов и как оказать первую помощь, если неприятность все-таки случилась, Dni.Ru рассказал доктор по суставам, травматолог-ортопед Юрий Глазков.

Будьте внимательны даже к незначительным повреждениям

Многим людям свойственно придерживаться принципа "само заживет". Невнимательное отношение к собственному организму может повлечь за собой негативные последствия. За безобидными синяками и ссадинами нередко скрываются глубокие повреждения. Если после падения ушиб продолжает напоминать о себе, а движения приносят дискомфорт, не откладывайте визит к врачу. Своевременное обращение к специалистам спасет вас от прогрессирующих заболеваний, ненужных переживаний и лишних трат.

Выбирайте одежду и обувь по погоде

Все автомобилисты знают, что с наступлением холодов необходимо менять летнюю резину на зимнюю ‒ это обязательно для безопасности на дорогах. Усвоить подобное правило было бы полезно и пешеходам. Сердце травматологов замирает отнюдь не от восхищения, когда они видят девушек, которые ходят в непогоду на высоких шпильках и неустойчивых каблуках.

Чтобы не потерять равновесие во время гололеда, остановите свой выбор на обуви с ребристой нескользящей подошвой. От громоздких шуб, дубленок и длинных пальто лучше отказаться в пользу удобного теплого пуховика ‒ так вы убережете себя от падений в транспорте и на лестницах. Массивные шапки и объемные капюшоны сокращают поле обзора, поэтому увидеть, что происходит слева, справа и под ногами, удастся только с большим трудом.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Не спешите

Бежать за уходящим автобусом по обледеневшему асфальту ‒ плохая идея, а не успеть на транспорт ‒ меньшее из зол. Спешка в такую погоду чревата растяжениями и переломами. Особенно коварна заснеженная дорога ‒ под слоем снега вас может подстерегать лед. Можно свести к минимуму риск травм, если передвигаться мелкими, частыми шажками и не отвлекаться на соцсети и мессенджеры в телефоне.

Откажитесь от употребления алкоголя

Многие до сих пор считают, что, выходя на улицу "под градусом", они спасают себя от мороза, гриппа и простуды. Наука и практика доказывают обратное: согревающий эффект от алкогольных напитков носит весьма кратковременный характер, а тепло быстро сменяется переохлаждением. Более того, опьянение нарушает координацию движений и мешает объективно оценивать масштаб опасности на дорогах.

Фото: GLOBAL LOOK press

Научитесь правильно падать

Как ни парадоксально, причиной многих серьезных травм является не столько само падение, сколько неумение правильно приземляться. Если избежать падения все-таки не удалось, не выставляйте вперед выпрямленные руки: резко перенося на них вес тела, вы рискуете получить перелом кисти и предплечья. При падении назад нужно сгруппироваться, подогнуть ноги и обязательно прижать подбородок к груди, чтобы не удариться о землю затылком. Чтобы не пострадал копчик, приложите усилия, чтобы приземлиться на ягодицы, и попробуйте перекатиться на бок.

Что делать, если упали?

Не спешите вставать и избегайте резких движений. Осторожно приподнимитесь, проверьте, нет ли боли в конечностях и суставах, "поработайте" руками и ногами. При малейшем дискомфорте незамедлительно обращайтесь в ближайший травмпункт. Не берите на себя смелость ставить окончательный диагноз ‒ это задача специалистов.

При ударе головой будьте особенно внимательны к своему самочувствию. Если появилось головокружение и чувство тошноты, выступил холодный пот, побледнела кожа ‒ срочно обращайтесь к врачу. Подобные симптомы свидетельствуют о сотрясении мозга. Лечение занимает от 10 дней до месяца в зависимости от тяжести полученной травмы. При сотрясении в легкой форме врач может разрешить пациенту восстанавливаться дома, главное ‒ соблюдать постельный режим и покой, побольше спать, отказаться от телевизора, чтения, физических нагрузок и прослушивания музыки в наушниках.

Подозрения на перелом обычно не беспочвенны, а его признаки ‒ очевидны: деформация конечности, нарушение ее функций, острый болевой синдром. Если по тем или иным причинам бригада скорой медицинской помощи не успевает приехать в сжатые сроки, можно заглушить сильную боль анальгетиками, зафиксировать поврежденную конечность и обеспечить ее неподвижность иммобилизирующей повязкой, приложить снег или лед на место повреждения.

Будьте осторожны, выходя на улицу во время заморозков, гололеда и снегопада, а также занимаясь зимними видами спорта ‒ катанием на лыжах, коньках и сноуборде. Соблюдайте элементарные правила безопасности и не пытайтесь удивить прохожих новыми брендовыми сапогами на высоком каблуке. Чтобы не привлечь внимание своим фиаско на скользком тротуаре, надевайте теплую, комфортную одежду и удобную обувь. Вот-вот начнется предновогодняя суета, поэтому не спешите, не забывайте продумывать каждый шаг и ни на что не отвлекайтесь во время ходьбы ‒ так вы не омрачите неприятностями зимние праздники и сохраните здоровье суставов. Берегите себя!

Автор: Василий Ручкин6 декабря 2017, 15:52

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