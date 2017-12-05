На Россию надвигается эпидемия неизлечимого гриппа

В Россию идет новая разновидность гриппа. Современные вакцины против нее бессильны.

Так называемая ямагатская разновидность вируса ранее распространялась в западноевропейских странах – благодаря этому у жителей региона выработался иммунитет к штамму. У россиян подобной устойчивости к вирусу нет. Кроме того, используемые в этом сезоне вакцины не действуют на ямагатский грипп, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, в группе риска находятся в первую очередь пожилые и страдающие хроническими заболеваниями жители самых туристически развитых городов России – Москвы и Санкт-Петербурга. Симптомы ямагатского гриппа схожи с признаками обычного.

Ранее Dni.Ru писали, что эпидемический порог по гриппу в некоторых регионах России превышен на 30%. И это только начало опасного сезона. Врачи напоминают: в прошлом году от осложнений после гриппа умерли 1079 россиян. Таких случаев было бы намного меньше, если бы люди при первых симптомах обращались к медикам.

Вместо этого большинство предпочитают заниматься самолечением и принимают антибиотки, которые абсолютно бесполезны при вирусных инфекциях. В них нет смысла при простуде, ОРЗ, гриппе (при последнем возможно применение антивирусных препаратов, но это не антибиотики).

Не заменят визит к врачу и народные методы. Ингаляции над горячей картошкой – вовсе не безобидная процедура. Научная медицина таких методов не признает. Если у больного есть гнойная мокрота, бактерии еще больше начнут размножаться. Когда заболевание в острой фазе, тепловые процедуры не рекомендованы.

Отметим, что, по данным Роспотребнадзора на конец ноября, прививки от гриппа сделали более 6,7 миллиона москвичей, то есть почти 55% населения столицы.