Как суперлуние влияет на человека

Главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова рассказала, как это явление может влиять на некоторых людей. Также она сообщила, что оно не является аномальным, а происходит регулярно.

Суперлуние можно будет наблюдать в ночь на 4 декабря, когда Луна максимально сблизится с Землей и будет казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. Но москвичи явление наблюдать, скорее всего, не смогут. В это время, по прогнозам синоптиков, будет облачно.

По словам Погосовой, каких-то катаклизмов суперлуние вызвать не должно. "Другое дело, что есть люди внушаемые, которые пристально следят за всякими прогнозами, за природными явлениями. Вот у этих людей могут быть какие-то эмоциогенные изменения", – цитирует специалиста РИА Новости. Она пояснила, что изменения эмоционального фона – реакция на информацию о суперлунии, а не на явление как таковое.

Суперлуние – астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно, передает РИА ФАН.

Не следует путать данное явление с так называемой лунной иллюзией, при которой Луна в положении низко над горизонтом визуально кажется большей по размеру, чем при более высоком расположении. Противоположное суперлунию явление называется микролунием.