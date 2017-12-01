Как суперлуние влияет на человека
Суперлуние можно будет наблюдать в ночь на 4 декабря, когда Луна максимально сблизится с Землей и будет казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. Но москвичи явление наблюдать, скорее всего, не смогут. В это время, по прогнозам синоптиков, будет облачно.
По словам Погосовой, каких-то катаклизмов суперлуние вызвать не должно. "Другое дело, что есть люди внушаемые, которые пристально следят за всякими прогнозами, за природными явлениями. Вот у этих людей могут быть какие-то эмоциогенные изменения", – цитирует специалиста РИА Новости. Она пояснила, что изменения эмоционального фона – реакция на информацию о суперлунии, а не на явление как таковое.
Суперлуние – астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно, передает РИА ФАН.
Не следует путать данное явление с так называемой лунной иллюзией, при которой Луна в положении низко над горизонтом визуально кажется большей по размеру, чем при более высоком расположении. Противоположное суперлунию явление называется микролунием.
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