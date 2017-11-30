Когда москвичи увидят последнее в году суперлуние

Последнее в году суперлуние, которое станет еще и самым зрелищным, в Москве можно будет наблюдать 3 декабря. Луна подойдет к Земле на наиболее близкое расстояние в 18:49, передает НСН.

Спутник расположится над южным горизонтом до утра 4 декабря. В этот период Луна будет казаться больше на 14% и ярче на 30%. В следующий раз суперлуние можно будет ожидать в 2018 году в ночь на 2 января.