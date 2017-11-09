Массаж шеи грозит инсультом

После нескольких лет регулярных сеансов массажа шеи 45-летний житель Индии перенес инсульт. Врачи считают, что именно эта процедура стала причиной мозгового нарушения.

Мужчина делал себе массаж шеи для релаксации в течение нескольких лет два-четыре раза в неделю. Через некоторое время его госпитализировали с инсультом. По мнению медиков, массаж стал своеобразным спусковым крючком для образования тромба в мозге.

Когда мужчина поступил в больницу, он не мог внятно говорить, отмечалась слабость в ногах. Вскоре индиец окончательно потерял речь и стал неспособен принимать самостоятельные решения, сообщает научный журнал BMJ Case Reports.

Примечательно, что у больного не было факторов риска, увеличивающих опасность инсульта. Именно массаж спровоцировал разрыв оболочки артерий и формирование закупорки, которая стала причиной проникновения крови между слоями сосудов. К счастью, после проведения необходимых врачебных манипуляций пациент начал поправляться.

Напомним, ранее шведские ученые установили, что чем чаще мужчины занимаются сексом, тем ниже риск развития у них инфарктов и инсультов – главных виновников преждевременной смерти. Согласно результатам исследования, любители чувственных удовольствий в два раза реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.