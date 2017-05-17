Как победить гипертонию

Медики предупредили о ежегодном снижении среднего возраста людей, больных гипертонией. По их словам, жителям крупных городов стоит серьезно задуматься о своем образе жизни.

Врач-терапевт высшей категории Надежда Пронюшкина считает, что скачок артериального давления может произойти у каждого человека. При этом необходимо различать, является ли это кратковременной реакцией организма на стресс или хроническим заболеванием. В то же время медики выделяют артериальную гипертензию как симптом какого-либо недуга и "гипертоническую болезнь", не связанную с иными патологиями, передает РИА Новости.

Эксперты утверждают, что с каждым годом средний возраст гипертоников среди жителей крупных городов уменьшается. По их мнению, это связано со спадом общей физической активности, потреблением высококалорийной пищи и увеличением психоэмоциональных нагрузок. "Когда я начинала работать, 30 лет назад, никто даже не думал о том, что у детей может быть гипертонический криз, у школьника может произойти инсульт. Раньше говорили о том, что "молодеет" контингент гипертонической болезни, но речь шла о людях лет 25-35, теперь же говорят о детях с повышенным давлением", – пояснила Надежда Пронюшкина.

Среди основных причин развития патологии эксперты выделяют плохие экологические условия, негативную наследственность, а также нездоровый образ жизни. "Наше население исключает из повседневной жизни спортивные нагрузки, прогулки на свежем воздухе. Все то, что предотвращает гипертоническую болезнь, заменяется на просиживание перед компьютером и телевизором", – рассказала эксперт. Кардиолог Оксана Ротарь добавила, что к этому перечню можно также отнести погодный фактор, однако провести клинические испытания и выявить влияние метеорологических условий на самочувствие человека невозможно.

Ему было только шестнадцать. И все у него было впереди - гипертония, остеохондроз... — Трофим Григорьев (@unnoodfighbour) 16 мая 2017 г.

Медики отметили, что бороться с изменившимся артериальным давлением необходимо только под присмотром врача, так как реакция организма на различные препараты индивидуальна. "Некоторые из них, например, могут повышать пульс. Таким образом, человек принял препарат, чтобы сбить давление, а ему при этом становится хуже: например, начинается головная боль или учащается пульс", – пояснила кардиолог.

То снег,то дождь,то жара невыносимая.Давление скачет,как лошадь на скачках.Моя гипертония нифига не рада. — Bobi☮ (@Heroin6666) 13 мая 2017 г.

Также эксперт рассказала, что бороться с гипертонией можно не только медикаментозными, но и профилактическими средствами. Среди полезных привычек Оксана Ротарь выделила посещение бань и бассейнов, прием контрастного душа, общую закалку организма, а также прогулки на свежем воздухе, правильное питание, здоровый сон, полноценный отдых, отказ от курения и алкоголя и контроль веса.

Я не могу встать))) люблю когда давление скачет))))0))0)

Ощущение, что я всю ночь бухал, а не спал :,D — Lord (@Shingetto) 16 мая 2017 г.

"Если этим регулярно заниматься, то можно избавиться от метеозависимости. Естественно, таких результатов нельзя добиться за один день – это методичная работа каждого человека над своим здоровьем", – заключила врач.

