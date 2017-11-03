Газировка оказалась смертельно опасной

Ученые установили, что сладкая газировка, популярная во всем мире, не только способствует набору веса, но и провоцирует серьезные заболевания. К таким выводам они пришли, наблюдая за здоровьем людей, регулярно употреблявших напиток в течение десяти недель.

Специалисты из Стелленбосского университета в ЮАР изучили, как именно газировка влияет на организм человека. Для этого они набрали испытуемых и наблюдали за их здоровьем в течение десяти недель. За это время участники эксперимента должны были каждую неделю не менее пяти раз пить сладкую газировку, сообщает Daily Mail.

В результате исследования ученые зафиксировали у испытуемых снижение чувствительности к инсулину на 17%. Кроме того, все участники эксперимента жаловались на гипертонию и другие сердечно-сосудистые заболевания.

На основе этих данных авторы работы пришли к выводу, что регулярное употребление сладкой газировки способствует развитию диабета второго типа и метаболического синдрома, который заключается в наборе массы тела, нарушении углеводного обмена и стойком повышении артериального давления.

Согласно данным ООН, хронические заболевания представляют гораздо больший риск для здоровья, чем инфекционные. В частности, метаболический синдром и диабет ежегодно приводят к 19 миллионам смертей во всем мире.

"Чрезмерное потребление сахара стало особенно заметным за последние десятилетия. Это одно из самых заметных глобальных изменений в питании, которое считается основным фактором развития метаболических и сосудистых заболеваний", – прокомментировал результаты исследования ведущий научный сотрудник университета Фаадиэль Эссоп.