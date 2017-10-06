Ученые изобрели кровоостанавливающий смарт-пластырь

Ученые разработали универсальное средство для предотвращения кровопотерь и эффективного обеззараживания при тяжелых ранениях. Смарт-пластырь может отчитываться о своей работе через мобильное приложение.

В Университете Линкольна в Небраске разработали универсальное средство для предотвращения кровопотерь и эффективного обеззараживания при тяжелых ранениях. Это специальный умный пластырь, который умеет сообщать о необходимых пациенту процедурах через мобильное приложение, сообщает Advanced Functional Materials.

Умная повязка позволит даже лечить раны на теле пациентов, больных диабетом. Количество лекарств, дозировка и другие параметры будут приходить в виде оповещений на обычный смартфон. За эту функцию отвечает микроконтроллер размером с почтовую марку. При срабатывании датчиков он "отправляет" часть лекарства через специальные волокна на поверхность пораженного участка тела.

Отличительной особенностью смарт-повязки является универсальность и способность сочетать сразу несколько типов лекарственных препаратов. Это гарантирует наиболее эффективное лечение.

Другим важным качеством повязки является точность использования "дозозависимых" лекарств. Например, таких, применение которых расписано по минутам. Смарт-повязка избавит пациента от необходимости самостоятельно контролировать приём лекарств. Кроме того, инновация вовремя предупредит пациента о необходимости перевязки.