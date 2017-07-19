Зачем коммерческим компаниям инвестиции в науку

Недавно в Сколковском институте науки и технологий наградили победителей Программы поддержки молодых ученых в области системной биологии. Лучшие проекты отбирало строгое независимое жюри, состоящее из известных российских и зарубежных научных деятелей, но примечательно, что в его состав вошел исполнительный директор по научно-исследовательской работе крупной табачной компании Philip Morris International профессор Мануэль Пайч.

Само по себе существование научно-исследовательского центра у табачной компании кажется не таким уж очевидным, вот почему Dni.ru решил пообщаться с профессором Пайчем о будущем табачной индустрии и о том, чем занимается научно-исследовательский центр, возглавляемый им.

Профессор Пайч, расскажите, пожалуйста, о научно-исследовательском центре в Нюшателе. По каким направлениям там проводятся исследования?

Научно-исследовательский центр в Нюшателе занимается, в первую очередь, разработкой продукции с пониженным риском, которая обладает, вероятно обладает или потенциально может обладать пониженным риском причинения вреда здоровью курильщиков, переключившихся на данные виды продукции, по сравнению с риском причинения вреда здоровью при продолжении курения сигарет. Наши инновационные продукты с пониженным риском находятся на разных стадиях разработки, научной оценки и подготовки к выводу на рынок. Однако при использовании всех этих продуктов не происходит горения табака, и поэтому содержание выделяемых вредных и потенциально вредных веществ значительно ниже, чем в дыме сигарет. Также, в нашем научно-исследовательском центре мы занимаемся клинической и неклинической оценкой инновационной бездымной продукции.

В настоящее время у нас работают свыше 430 ученых, экспертов и технических специалистов. Это специалисты широкого спектра естественных и технических наук, включая биологию, химию, физику, электронику, программирование, математику и статистику. Думаю, научно-исследовательское подразделение ФМИ олицетворяет комплексный и интегрированный подход нашей компании к уменьшению вредного воздействия табака.

Мы располагаем суперсовременными исследовательскими мощностями, что позволяет применять самые передовые научные методы в разработке и оценке новых продуктов. В частности, например, мы развиваем такое инновационное направление, как системная токсикология, представляющую собой сочетание классической токсикологии с количественным анализом молекулярных и функциональных изменений, вызываемых токсичными веществами. Эта дисциплина позволяет понять, как токсичные вещества влияют на биологические сети внутри организма и какие вызывают болезни. Мы используем данный подход, чтобы максимально точно оценить потенциал к снижению риска для здоровья у наших инновационных продуктов.

Насколько распространённая практика – наличие собственного научно-исследовательского центра у табачной компании, или ФМИ является исключением из правил?

На самом деле, у большинства крупных табачных компаний есть собственные научно-исследовательские центры.

Расскажите, пожалуйста, поподробнее о продукции с пониженным риском.

Как я упомянул выше, подход к разработке инновационной продукции, который осуществляет наша компания, основан на технологии без горения, но, при этом, сохраняется привычный для курильщиков ритуал потребления табака. Большинство экспертов сходятся во мнении, что никотин вызывает зависимость, однако, он не является основной причиной болезней, связанных с курением. Вред от курения по большей части связан с вредными и потенциально вредными веществами, содержащимися в сигаретном дыме, большинство из которых являются продуктами горения.

Температура на кончике горящей сигареты может достигать 900 градусов, что провоцирует значительное количество химических реакций. Как результат, происходит распад табака на тысячи химических веществ, содержащихся в сигаретном дыме, многие из которых являются вредными и потенциально вредными.

Если же табак не поджигать, а нагревать до температур около 300 градусов или ниже, то образующийся при этом аэрозоль не является продуктом горения. На подобных низких температурах не происходит многих химических реакций, связанных с горением. Как следствие, в табачном аэрозоле уровень содержания вредных и потенциально вредных веществ гораздо ниже, если сравнивать этот аэрозоль с дымом обычной сигареты.





В настоящее время мы работаем над четырьмя категориями продуктов, две из которых основаны на технологии нагревания табака. Первая категория – электронное нагреваемое табачное изделие, где используется электрический элемент для нагревания специально разработанных табачных стиков до рабочих температур ниже температуры горения, в результате чего происходит образование никотин-содержащего аэрозоля. Вторая категория продуктов – табачное изделие, в котором используется угольный наконечник для нагревания табака, также ниже температуры горения. При использовании данных продуктов образуется аэрозоль со значительно пониженными уровнями содержания вредных и потенциально вредных веществ по сравнению с сигаретным дымом, но при этом максимально воспроизводятся вкус, удовлетворение и ритуал, привычный для курильщиков.

Две другие категории инновационных продуктов представляют собой никотин-содержащие изделия, не содержащие табак. Одна платформа основана на технологии, созданной при участии профессора Джеда Роуза из Университета Дюка, одного из изобретателей никотинового пластыря. С помощью этого изделия никотинсодержащий аэрозоль образуется в результате химической реакции никотина cо слабой органической кислотой. И четвертая категория инновационных продуктов – это устройство, питаемое от батареи и не содержащее табака, производящее аэрозоль путем выпаривания жидкого раствора никотина. Это устройство хорошо известно под названием "электронная сигарета". В настоящий момент мы занимаемся разработкой технологий следующего поколения, чтобы устранить недочеты, которые имеются у продукции, присутствующей сейчас на рынке.

Каким вы видите будущее табачной отрасли и каковы ее перспективы, учитывая активность антитабачного движения?

Наша компания открыто признает, что сигареты опасны для здоровья. Кроме того, хорошо известно, что лучший способ уберечь себя от такого вреда – никогда не начинать курить или отказаться от этой вредной привычки. Тем не менее, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году количество курильщиков превысит 1 млрд. человек. Это означает, что миллионы курящих мужчин и женщин находятся и будут находиться в поиске менее вредной альтернативы курению, которая при этом позволяла бы удовлетворять их потребности. Над этим и работает наша компания – над тем, чтобы предоставить им этот выбор. В основе будущего ФМИ мы видим бездымную продукцию, представляющую собой лучшую альтернативу курению сигарет. Мы верим, что однажды подобная продукция полностью заменит собой сигареты.

При этом надо понимать, что польза от инновационных продуктов станет ощутимой для здоровья населения лишь при соблюдении двух условий. Во-первых, такие продукты должны существенно уменьшать риск развития заболеваний по сравнению с обычными сигаретами, а во-вторых, они должны соответствовать ожиданиям потребителей, чтобы те могли переключиться на их использование. В этом и заключается наш подход к построению будущего без сигаретного дыма.

Есть много исследований, посвященных электронным сигаретам. Мнения разнятся, порой они диаметрально противоположны. Как вы считаете, чем электронные сигареты хороши, а чем плохи?

Электронные сигареты доставляют в организм никотин без участия токсичных веществ, возникающих в процессе горения. Как и другие виды инновационной бездымной продукции, они имеют потенциал к снижению риска, связанного с курением, при условии, что совершеннолетний курильщик полностью бросает курить обычные сигареты и переходит на электронные. Однако, как и в случае с любой другой инновационной бездымной продукцией, они не лишены рисков полностью, и наилучший способ минимизировать риск от курения – это либо никогда не начинать курить, либо, в случае курильщиков, бросить. Кроме того, как и другие виды инновационной продукции, электронные сигареты содержат никотин, вызывающий зависимость.

Отмечу еще один важный момент. Мы убеждены, что производство электронных сигарет должно осуществляться в соответствии с самыми высокими стандартами качества, чтобы гарантировать безопасность устройства, а используемые в них жидкости должны проходить токсикологическую оценку.

Почему компания оказывает поддержку программе стипендий по системной биологии в России? В чем вы видите важность подобных проектов?

Поддержка развития высшего образования – один из ключевых принципов корпоративной социальной ответственности нашей компании во всем мире, и, в частности, в России. Мы рады внести свой вклад в развитие российской науки, оказывая поддержку молодым российским ученым. Не секрет, что российская наука – одна из сильнейших в мире, в стране работают сотни научно-исследовательских организаций, а российские ученые ежегодно становятся авторами множества научных публикаций. Потенциал российской науки действительно впечатляет. И здесь наши усилия важны для того, чтобы российские ученые имели возможность продолжать заниматься наукой высочайшего уровня.

Что вам больше всего понравилось в исследовательских проектах стипендиатов программы по системной биологии? По вашему мнению, выбранные ими области исследований имеют наибольший потенциал?

Их проекты обещают дать результат в виде очень интересных базовых знаний по биологии, а также методов, способных продвинуть вперед системную биологию в целом. Работы были выполнены очень вдумчиво, и все они посвящены важнейшим научным вопросам, ответы на которые к настоящему времени пока не найдены. Это очень смелые проекты, они раздвигают существующие границы науки, но при этом они вполне реализуемы.