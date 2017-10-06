Дорогие лекарства вызывают боль

По словам ученых, когда человек думает, что принимает дорогое лекарство, он чувствует боль. Это происходит из-за коры больших полушарий.

Исследователи из Германии, Великобритании и США изучили особенности эффекта ноцебо – явления, обратного плацебо. При нем лекарство-пустышка вызывает боль и негативные физические реакции. Чем выше цена ноцебо, тем сильнее проявляется болевой синдром.

Авторы эксперимента пригласили 49 добровольцев поучаствовать в тестировании крема против зуда. Их предупредили, что может возникнуть побочный эффект в виде повышения чувствительности к боли.

Одна группа испытуемых получила якобы дорогое средство в соответствующей упаковке, а другая – "дешевый" крем в неприглядной коробочке. На самом деле всем им выдали одно и то же вещество, которое не оказывало никакого воздействия на организм.

После того как добровольцы использовали крем, их попросили пройти тестирование на выявление болевого порога. В качестве контрольной группы выступили еще 66 человек, которые ничем не пользовались.

В заключительной стадии эксперимента испытуемым сделали функциональную магнитно-резонансную томографию, сняв показатели сразу со всех мозговых структур, отвечающих за боль. Параллельно ученые нагревали руки добровольцев, предварительно попросив сказать, когда те почувствуют боль.

Выяснилось, что болевой порог у тех, кто пользовался кремом, действительно изменился. К тому же максимально чувствительными к высокой температуре стали те, кто получил "дорогие" образцы. Данные томографии показали, что у этой группы добровольцев кора больших полушарий активирует нейроны спинного мозга, ответственные за восприятие боли.