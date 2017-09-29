Разработано лекарство от скуки

Ученым удалось найти особое вещество, которое погружает организм в состояние покоя. Кроме того, исследователи научились манипулировать работой участка, отвечающего за сон.

Пока японские нейрофизиологи могут управлять только сном мышей, но утверждают, что результаты эксперимента действительны и для человека. По мнению специалистов из университета Цукубы, мозг и гормональная система людей вырабатывают два типа сигналов: один – на пробуждение организма и мобилизацию сил, второй – на сон и отдых. Колебания частот этих импульсов подсказывают организму, когда надо засыпать, а когда просыпаться.

"Все живые существа, у которых есть нервная система, спят в той или иной форме. Помимо цикла дня и ночи, на желание поспать влияют и другие вещи, такие как эмоции и мысли. К примеру, люди отгоняют сон в то время, когда нужно быть внимательным, но при этом они безуспешно сражаются с желанием заснуть в то время, когда им скучно. До настоящего времени мы не знали, с чем было связано это желание", – заявил Йо Ойси из университета Цукубы.

Ученый утверждает, что раньше никто не пытался понять, как на сон влияют различные эмоциональные реакции. Нейрофизиологи и их коллеги попытались выяснить, почему скука вызывает у человека сонливость.

Исследователи наблюдали за поведением мышей. Они заметили, что когда организм животных погружался в состояние покоя, то в мозгу начинал накапливаться аденозин, сигнальная молекула, передающая информацию между клетками мозга. Ойси решил ввести дозу этого вещества непосредственно в спинной мозг грызунов. Он предположил, что именно аденозин отвечает за возникновение сонливости.

В результате эксперимента мыши действительно заснули, мгновенно погрузившись в фазу глубокого сна, схожего с естественным по всем признакам и параметрам. Изучив, какие клетки реагируют на аденозин, ученые определили зону в центре удовольствия мозга, которую и активирует сигнальная молекула.

В новых и непривычных условиях активность этих клеток снижалась, и животные не хотели спать. Ученые проверили это, подселив в клетку к мыши грызуна противоположного пола. В остальных клетках животные засыпали как обычно.