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Вопреки санкциям: российский ВПК увеличил производство оружия и техники в разы

Вопреки санкциям: российский ВПК увеличил производство оружия и техники в разы
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Министерство обороны России создало гибкую систему взаимодействия с государственными и частными компаниями, при которой контракты в рамках оборонного заказа исполняются в полном объеме и в установленные сроки, отмечают эксперты.

По итогам 2023 года российский оборонно-промышленный комплекс в разы увеличил производство оружия и боеприпасов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, на предприятиях ОПК введены в эксплуатацию новые цеха, линии и участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.

"Благодаря эффективной работе Министерства обороны России и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов", – сообщил глава военного ведомства.

По словам экспертов, Минобороны России удалось создать гибкую систему интенсивного взаимодействия с государственными и частными предприятиями. Контракты в рамках государственного оборонного заказа исполняются в полном объеме и в необходимые сроки, отметил депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин.

Парламентарий обратил внимание, что с начала спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ получили почти в 17 раз больше беспилотников, чем поставлялось ранее. Сегодня в российской армии подготовлено более 1,7 тысячи расчетов БПЛА и 1,5 тысячи операторов FPV-дронов.

"В итоге, даже по оценкам западных экспертов, средний выпуск украинского производства составляет 3 тысячи дронов в месяц, тогда как российский ВПК уже выдает до 15 тысяч беспилотников в месяц", – написал Делягин в своем телеграм-канале.

Депутат указал на расширение международного военно-технического сотрудничества РФ, в том числе с Ираном, Китаем, Индией и КНДР. В качестве примера Делягин привел кооперацию отечественных компаний "ВнешТехСнаб" и "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики" с иранской "Сахара Тандер". Также он указал на расширение производства танков Т-90 и 300 самолетов Су-30МКИ в Индии.

"Санкционная агрессия "коллективного Запада" и, в частности, его усилия по блокировке поставок необходимых российскому оборонно-промышленному комплексу технологичных компонентов провалилась практически полностью", – констатировал Делягин.

В свою очередь политолог Армен Гаспарян отметил, что по сравнению с 2022 годом количество закупаемых и модернизируемых образцов выросло более чем в пять раз. Для роста военного производства привлечено 30 тысяч высококлассных специалистов, отметил аналитик.

"Иностранные компании и даже государства очень заинтересованы в актуальном партнерстве с Россией и они активно пользуются альтернативными возможностями обхода незаконных санкций через параллельный импорт", – рассказал эксперт.

Журналист Аббас Джума обратил внимание на нервную реакцию западных стран, пригрозивших Ирану ответными мерами за наращивание военно-технического сотрудничества с Россией.

По словам эксперта, санкционное давление Запада и попытки блокировать поставки технологичных компонентов для российского оборонно-промышленного комплекса не только окончились провалом, но и дали импульс для наращивания производство оружия.

"Так, концерн "Калашников" кратно увеличил производство разведывательных БПЛА и барражирующих боеприпасов линейки "Ланцет". А Уралвагонзавод нарастил выпуск танков Т-90М "Прорыв", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, артиллерийских установок 2С19М1 "Мста-С" и другой техники", – сообщил аналитик.

Как сообщал ранее телеканал CNN, Россия производит в три раза больше снарядов, чем США и Европа.

19 марта 2024, 14:31
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

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