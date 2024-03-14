Минерал для агробизнеса: как применить ГОК в сельском хозяйстве

Запасы сырья на ближайшую тысячу лет – что может быть лучшей основой для нового направления бизнеса? Горно-обогатительный комбинат "Ураласбест" в Свердловской области утверждает, что для производства нового продукта, минерального осушителя подстилки для стойловых животных, ресурсов более чем достаточно.



Дочернее предприятие ГОКа собирается перерабатывать сопутствующие продукты обогащения хризотилового волокна, накопившиеся започти столетнюю историю эксплуатации Баженовского месторождения. Сегодня осушитель выпускается небольшими партиями, скорее в тестовом режиме — после прохождения ряда испытаний, формула будет доведена до совершенства и будет налажено серийное производство. Предполагается, что таким образом комбинат решит сразу две задачи: начнет планомерно снижать объемы воздействия на окружающую среду, и откроет новое направление для работы.

Это не первый проект, который хризотиловые производства реализуют для аграрного сектора. Для частных хозяйств хризотиловая отрасль предлагает грядки из плоского шифера и некоторые другие готовые решения, но основную массу способов применения хризотилцементныхстроительных материалов породил «народный гений».

К примеру, дачники делают стационарную «кормушку» для яблонь из хризотилцементной трубы. По краю кроны дерева они закапывают несколько метровых отрезков трубы, а затем заполняют их дренажным материалом, песком или гравием. В итоге у садовода появляется почти прямой доступ к корневой системе яблони — можно эффективно заливать удобрения без потерь ценной жидкости, а также поливать растение. Другие огородники возводят пирамидальные грядки из плоского хризотилцементного листа, экономя пространство на участке при сохранении полезной площади. Своей уступчатой формой они напоминают древние мезоамериканские пирамиды, но предназначение у них куда более приятное. На них обычно выращивают клубнику или цветы.

Хризотилцемент не гниет, не подвержен воздействию влаги и щелочей (правда, кислот и кислой среды боится), обладает низкой теплопроводностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Кроме того, хризотилцемент не взаимодействует с почвой, его не едят вредители, он не проникает в воду и растения, как то воздействуя на их химический состав. Кстати, сегодня помимо ограждения грядок в сельском хозяйстве активно используются хризотилцементные трубы – обычные дачники строят с их помощью вертикальные грядки на своих участках.

Помимо специальных проектов от ГОКов, хризотилцемент в целом активно используется в аграрном секторе — множество компаний являются постоянными клиентами хризотиловой отрасли, даже не подозревая об этом. Самый обычный шифер, которым покрыты кровли тысяч коровников, свиноводческих ферм и курятников, изготавливается из смеси воды, цемента и хризотилового волокна. Он является не только одним из самых доступных кровельных материалов в России, но и частью системы пассивной пожарной безопасности объекта.

Дело в том, что хризотилцемент не горит при любом нагреве, препятствуя распространению пламени даже в случае возгорания. При этом он обладает низкой теплопроводностью — в холод он не выпускает тепло из помещения, а в жару сохраняет прохладу, тем самым обеспечивая комфортную среду для животных. Последнее же крайне важно для оптимизации производственных процессов — так, калифорнийские ученые доказали, что время откорма свиней при превышении температурного режима вырастает в 4 раза, а потребление кормов увеличивается троекратно.

Получается, что шифер экономит фермерам средства не только в процессе строительства, но и на протяжении всего срока эксплуатации. Последний же может составлять более 30 лет, если за кровлей ухаживать в соответствии с инструкциями производителя.