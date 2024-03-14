Минерал для агробизнеса: как применить ГОК в сельском хозяйстве

Дочернее предприятие ГОКа собирается перерабатывать сопутствующие продукты обогащения хризотилового волокна, накопившиеся започти столетнюю историю эксплуатации Баженовского месторождения. Сегодня осушитель выпускается небольшими партиями, скорее в тестовом режиме — после прохождения ряда испытаний, формула будет доведена до совершенства и будет налажено серийное производство. Предполагается, что таким образом комбинат решит сразу две задачи: начнет планомерно снижать объемы воздействия на окружающую среду, и откроет новое направление для работы.
Это не первый проект, который хризотиловые производства реализуют для аграрного сектора. Для частных хозяйств хризотиловая отрасль предлагает грядки из плоского шифера и некоторые другие готовые решения, но основную массу способов применения хризотилцементныхстроительных материалов породил «народный гений».
К примеру, дачники делают стационарную «кормушку» для яблонь из хризотилцементной трубы. По краю кроны дерева они закапывают несколько метровых отрезков трубы, а затем заполняют их дренажным материалом, песком или гравием. В итоге у садовода появляется почти прямой доступ к корневой системе яблони — можно эффективно заливать удобрения без потерь ценной жидкости, а также поливать растение. Другие огородники возводят пирамидальные грядки из плоского хризотилцементного листа, экономя пространство на участке при сохранении полезной площади. Своей уступчатой формой они напоминают древние мезоамериканские пирамиды, но предназначение у них куда более приятное. На них обычно выращивают клубнику или цветы.
Хризотилцемент не гниет, не подвержен воздействию влаги и щелочей (правда, кислот и кислой среды боится), обладает низкой теплопроводностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Кроме того, хризотилцемент не взаимодействует с почвой, его не едят вредители, он не проникает в воду и растения, как то воздействуя на их химический состав. Кстати, сегодня помимо ограждения грядок в сельском хозяйстве активно используются хризотилцементные трубы – обычные дачники строят с их помощью вертикальные грядки на своих участках.
Помимо специальных проектов от ГОКов, хризотилцемент в целом активно используется в аграрном секторе — множество компаний являются постоянными клиентами хризотиловой отрасли, даже не подозревая об этом. Самый обычный шифер, которым покрыты кровли тысяч коровников, свиноводческих ферм и курятников, изготавливается из смеси воды, цемента и хризотилового волокна. Он является не только одним из самых доступных кровельных материалов в России, но и частью системы пассивной пожарной безопасности объекта.
Дело в том, что хризотилцемент не горит при любом нагреве, препятствуя распространению пламени даже в случае возгорания. При этом он обладает низкой теплопроводностью — в холод он не выпускает тепло из помещения, а в жару сохраняет прохладу, тем самым обеспечивая комфортную среду для животных. Последнее же крайне важно для оптимизации производственных процессов — так, калифорнийские ученые доказали, что время откорма свиней при превышении температурного режима вырастает в 4 раза, а потребление кормов увеличивается троекратно.
Получается, что шифер экономит фермерам средства не только в процессе строительства, но и на протяжении всего срока эксплуатации. Последний же может составлять более 30 лет, если за кровлей ухаживать в соответствии с инструкциями производителя.