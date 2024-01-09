Плюс десять тысяч: пособие при рождении детей могут повысить

Ранее на территории Российской Федерации уже была произведена индексация ряда выплат. Рассказываем, на что смогут рассчитывать родители новорожденных малышей.

Законотворцы рассматривают инициативу, согласно которой единовременное пособие при рождении детей должно быть повышено. Сейчас новоиспеченные мамы и папы получают за каждого малыша по двадцать тысяч рублей. Если предложение будет одобрено на всех уровнях власти, как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", то пособие станет больше сразу на десять тысяч рублей.

Ранее на территории России уже были увеличены выплаты и пособия для граждан. RT напоминает, что больше стал МРОТ. С 1 января 2024 года его размер составил 19 242 рубля. Подросла на 7,5% страховая часть пенсии, выплачиваемой по старости. Появилась возможность вернуть посредством социальных налоговых вычетов еще больше.

В наступившем году продолжает действовать определенный порядок назначения социальных пособий. Телеканал "360" отмечает, что при расчете размера выплат учитывается степень нуждаемости конкретной семьи. Средний доход не должен быть больше, чем прожиточный минимум, установленный в регионе.