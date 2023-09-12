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Почему банк не дает кредит – ответил специалист

Почему банк не дает кредит – ответил специалист
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Иногда людям сложно взять в кредит в банке, а порой даже невозможно. У этого обстоятельства есть конкретные причины.

Получить денежный займ легко людям, которым банки "доверяют". Кредиты без проблем оформляют тем, на кого можно положиться в плане исполнения долговых обязательств.

Плохая кредитная история — одна из главных причин, по которым заявку на получение денег в банке сразу отклоняют. Об этом RT рассказал эксперт Дмитрий Сафронов.

Любой банк знает: где, когда и сколько денег занимало физлицо. И если долговая история в реестре оставляет желать лучшего, взять кредит может не получиться.

Однако специалист отметил, что кредитная история периодически обнуляется — каждые десять лет. По истечении этого срока человек, плохо исполнявший долговые обязательства, получает второй шанс.

Есть еще одна весомая причина, по которой банк не дает кредит. Это нахождение человека в черном списке. Нередко туда попадают люди, проводившие финансовые махинации, а также недобросовестные плательщики и официально признанные банкроты. Критериев "повинностей" довольно много.

Между тем URA.RU напоминает, что помощник российского президента Орешкин считает пройденным пик ослабления рубля. Это несколько обнадеживает граждан РФ, имеющих займы в иностранной валюте.

Отметим, что кредиты в банках — далеко не единственный фактор денежных неурядиц в жизни людей. Многое зависит от финансовой грамотности, расчетливости и осторожности в обращении с материальными средствами. Например, как передает "Царьград", недавно житель Кузбасса перевел деньги мошеннику, который пообещал вернуть ему потерянный телефон. В итоге кемеровчанин остался в накладе — гаджет он так и не получил.

12 сентября 2023, 00:02
Фото: Alexei Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Пресс-служба
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Russian Look / www.globallookpress.com

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