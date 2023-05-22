Кредитная игла-2023: как россияне попадают в безвыходное положение

Боня на Каннском кинофестивале Тесты Бывший Волочковой избил жену Игры Сонник

Топ новостей недели

Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Лента новостей

Воскресенье 21 мая

00:22Кредитная игла-2023: как россияне попадают в безвыходное положение 22:135 увлекательных исторических романов последних лет 20:38Огромный паук поймал рыбу и съел ее на глазах у эколога – видео 19:09Григорьев-Аполлонов с отекшим лицом встревожил поклонников своим видом 18:04Владимир Пресняков вышел из себя на шоу "Голос" из-за шума зрителей 17:00Билан решил оставить музыку и стать фермером 16:45Маша Распутина перестала пускать мужа в спальню 16:11Горы меняют цвет: оказавшаяся в древнем городе Андреева поделилась самыми сильными впечатлениями 15:42Лолита рассказала о драматических событиях с певицей МакSим после истории с сорвавшимся концертом 14:40Петросян рассказал правду о проблемах со здоровьем 13:49Варум впервые за долгое время вышла в свет с Агутиным 13:11Сердечный приступ: муж Дианы Гурцкая умер после просмотра сообщений в WhatsApp 12:43Супруга Диброва нашла ему новую работу после увольнения 11:21Семенович перестала выходить на связь и встревожила поклонников 10:16Плакала и кричала: Диане Гурцкая сообщили о скоропостижной смерти мужа 08:32Спасти нельзя расстаться: когда отношениям приходит конец? 06:24Врач-диетолог предупредила об опасности быстрого похудения 04:06Готовит певица Рианна: рецепт салата за 10 минут 02:03Четырехлапое существо попало на камеру в темноте – видео 00:04Лучшие детские книги по рекомендации Кейт Миддлтон 22:12Из заурядной простушки в жену принца Гарри: как изменилась Меган Маркл 20:02Мамин симпатяга: 5 причин считать сына Елены Яковлевой славным 18:24Алибасов раскрыл неожиданные детали отношений Пугачевой и Распутиной 18:14SHAMAN предложили наградить государственным званием 17:063 фильма о Санкт-Петербурге для уютных выходных 16:47Фигуристка Алена Косторная выходит замуж в 19 лет 16:08Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова борется с раком 15:36Купила квартиру: как Пугачева пыталась спасти автора "Арлекино" 14:42В новом интервью Бородина рассказала об абьюзе и скупых мужчинах 14:23Эмма Уотсон: как актриса находит утешение после разрыва 13:30Жизнь до Джигарханяна: как выглядела Цымбалюк-Романовская 27 лет назад 13:03Звезда сериала "Игра престолов" объяснила решение уйти из кино 12:28Колдун на "Мерседесе" пострадал в ДТП в центре Москвы: первые кадры с места аварии 11:53"Отец-молодец": у звезды "Однажды в России" Мусагалиева родился сын 11:36Лариса Долина рассказала об умиравшей под капельницами из-за тяжелой болезни дочери 11:31Актриса Дарья Калмыкова раскрыла подробности своего развода 11:10Толкалина идет на поправку после хирургического вмешательства 08:27"Смотрите, мои золотые": Волочкова упала во время шпагата 06:43Как избавиться от колорадского жука на даче? Эффективные лайфхаки 04:1725% квартир на Арбате сдается в аренду 02:35Будь здоров! Какая диета облегчит аллергию на пыльцу? 00:15Столичные застройщики осваивают Петербург 21:51"Ничего не спрашивайте": жену 83-летнего Виторгана утешают всей страной 21:30Звезда шоу "Уральские пельмени" заявила о желании работать в тюрьме 20:31Дочь Заворотнюк блеснула роскошной полуобнаженной фигурой в купальнике на яхте 20:01Оскандалившемуся Козловскому предрекли будущее 19:40Какая судьба ждет Джонни Деппа после развода и судов с Эмбер Херд 19:22"Человек не может умереть позже срока": нумеролог рассказала о дате смерти 18:46Жена Игоря Николаева публично выступила с заявлением об отношении к Наташе Королевой 17:18"Все части ядовиты": в Подмосковье зацвело опасное растение
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Кредитная игла-2023: как россияне попадают в безвыходное положение

Кредитная игла-2023: как россияне попадают в безвыходное положение
97

Ирек Сафин, основатель юридической компании "?Международное юридическое бюро" (МЮБ, International Law Office), рассказал, почему россияне попадают в кредитную кабалу.

В современном мире кредитные карты в наших кошельках лежат, будто бы визитки. В некоторых семьях не по одному, а по нескольку кредитов. Конечно, это неплохо, если вы смогли купить дом или автомобиль своей мечты, особенно, заключив договор с банком по привлекательной процентной ставке. Только некоторые не замечают, что исполняют буквально каждую свою "хотелку" с помощью кредитов, и тогда давление их становится колоссальным. Хорошая новость заключается в том, что от этого давления можно избавиться законным путем.

Как возникает зависимость от кредитов?

Только за 2022 год банки в России выдали более 12 млрд руб. потребительских кредитов. Соотечественники все больше берут, но отдавать иногда бывает просто не с чего.

Конечно, временные финансовые проблемы могут возникнуть у любого человека, но если вы застряли в бесконечном цикле долгов, возможно, стали от них зависимы. И это не просто шопоголизм (зависимость от покупок), это "костыль", который некоторые начинают использовать в жизни.

Как и в случае с наркоманией, зависимость от долгов затрагивает людей из всех слоев общества и поражает всех, независимо от их дохода или происхождения. Кроме того, как и любая другая зависимость, она часто характеризуется настолько сильной потребностью в чем-то, что подавляет рациональное мышление. Это часто подпитывается столь же иррациональной потребностью финансировать образ жизни, который, если обратиться к здравому смыслу, вы не может себе позволить.

Однако такой образ жизни нежизнеспособен. Поначалу зависимые от долгов будут платить минимальные суммы, чтобы избежать взысканий и сохранить текущие счета. Однако из-за того, что заемщики такого рода представляют повышенный кредитный риск для банков, каждый новый счет обычно имеет более высокую процентную ставку и более строгие условия погашения. По мере того, как проблема становится все более серьезной, мы часто видим, как люди используют кредитные карты для погашения долгов, жонглируя ими не хуже фокусника в цирке.

Однажды фокус может и не удастся, а расплата будет неприятной…

Как распознать зависимость?

Вот несколько признаков того, что высокая закредитованность действительно является для вас проблемой:

– Вы регулярно делаете только минимальный платеж по кредитной карте. Компании-эмитенты кредитных карт позволяют своим клиентам осуществлять ежемесячные платежи, которые составляют лишь небольшой процент непогашенной задолженности. Они делают это не для того, чтобы выглядеть хорошими в ваших глазах. Минимальные суммы платежа предназначены для того, чтобы вы могли брать деньги как можно дольше, поэтому вы платите максимальную сумму процентов. Если вы думаете, что хорошо справляетесь со своей задолженностью по кредитной карте просто потому, что регулярно делаете минимальные платежи, вы обманываете себя.

– Вы манипулируете остатками на кредитной карте, чтобы поддерживать растущий долг. Многие компании, выпускающие кредитные карты, поощряют такое поведение, предлагая специальные тарифы на перевод баланса. Переводы баланса — отличный способ снизить процентную ставку, но они должны быть частью стратегии погашения долга, а не его поддержания.

– Вы выживаете на возобновляемых кредитах. Временное получение кредита — это нормально; однако, если вы постоянно берете новый кредит взамен предыдущего, вы, вероятно, зависимы от долгов.

– Всякий раз, когда вы берете кредит, банк предлагает максимальный срок погашения. Выбор самого длительного срока может привести к более низкому ежемесячному платежу, но вы также будете платить больше процентов в течение всего срока действия кредита. Вы можете контролировать свои финансовые риски, выбирая краткосрочные кредиты.

– Срок действия вашего кредита превышает срок действия вашей покупки. Дома и автомобили — это активы, которые вы будете использовать в течение многих лет, поэтому имеет смысл тратить годы на их погашение. Но чем больше вы берете в кредит на эфемерные вещи, будь то отпуск или бытовая техника, которая прослужит недолго, тем более неустойчивым становится ваш образ жизни.

Как избавиться от кредитной "иглы"?

На самом деле, сами банки нередко провоцируют нас брать еще больше кредитов. Якобы выгодные предложения от них, которые сыплются на нас со всех сторон, не случайно такие навязчивые. Задача банка и его работников — впихнуть вам кредит любой ценой. В случае просрочек платежей вам звонят, напоминают, высылают коллекторов и выписывают огромные проценты штрафа. Но уже были прецеденты в судебных делах, когда банки засуживали за абьюз клиентов, поэтому при любом ущемлении ваших прав можно и нужно обращаться в вышестоящие инстанции.

Одним из способов договориться с банком: обратиться с просьбой о расторжении кредитного договора. Здесь нужны четкие основания для такого запроса. Как правило, банк не удовлетворяет такие просьбы сразу, после чего уже подается иск в арбитражный суд. Банк подает встречный иск с требованием взыскать всю сумму долга.

Тут фиксируется сумма долга, уменьшаются проценты, неустойки и штрафы. Для снижения неустойки можно воспользоваться статьей 333 ГК РФ.

Далее ведутся переговоры с банком. Направляется заявление с предложением о выкупе задолженности. Юрист связывается с представителем банка и проводит переговоры, договариваясь о комфортных условиях для обеих сторон. Большой плюс обращения к специалистам заключается в том, что юрист везде, на каждом из этапов, сопровождает клиента.

Еще один способ, о котором наверняка слышали все — банкротство. Однако многие в нашей стране до сих пор боятся этого термина. Необходимо понимать, что это — всего лишь инструмент, который поможет жить дальше. И даже в дальнейшем восстановить свою кредитную историю (но, конечно, не для того, чтобы набрать новых долгов).

Для того, чтобы вас признали банкротом, необходимо четко и правильно собрать пакет документов. Если ваши документы приняты, то вам больше не будут звонить коллекторы. Примерно через 6 месяцев вы уже получите уведомление о списании всех своих долгов.

Многие опасаются, что после объявления себя банкротом, будут перекрыты зарубежные поездки. Но на самом деле такое утверждение не имеет юридической силы, и признанный банкрот вполне может выехать, куда захочет, если у него нет других ограничений.

Стоит помнить, что кредиты часто имеют психологическое давление на человека, это подтверждается многочисленными исследованиями. Однако в вашей власти либо разработать финансовую стратегию выхода из долговой ловушки, скорректировав образ жизни, либо попробовав договорится с банком, либо подав на банкротство.

22 мая 2023, 00:22
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Собянин: Сфера научно-исследовательских разработок в столице растет опережающими темпами

Собянин: Сфера научно-исследовательских разработок в столице растет опережающими темпами
Предприятия увеличили оборот на треть и заработали 65,4 миллиарда рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал развитие научных исследований и разработок одним из основных направлений импортозамещения.

Эксперт высказался о новых выплатах для россиян

Эксперт высказался о новых выплатах для россиян
В интервью "Дни.ру" эксперт Ирина Несивкина поддержала решение властей. Российские законодатели захотели поддержать граждан и в очередной раз раздать населению деньги.

Adidas готовится провернуть в России финансовую авантюру

Adidas готовится провернуть в России финансовую авантюру
В Сети назрел спрос на товары бренда Adidas. Весной 2022 года под влиянием санкций в России закрылись магазины компании — их сдали в субаренду вместе со складскими помещениями Adidas.

Собянин рассказал Путину о развитии беспилотных авиационных систем

Собянин рассказал Путину о развитии беспилотных авиационных систем
Президент посетил индустриальный парк "Руднево" в Москве. О создании и развитии индустриального парка президенту рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Москва и Индия стали партнерами в сфере бизнес-туризма

Москва и Индия стали партнерами в сфере бизнес-туризма
Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина раскрыла детали соглашения. С 21 по 25 представители столичной сферы гостеприимства посетили крупнейшие города Индии в рамках бизнес-миссии.

Выбор читателей

21/05ВскПлакала и кричала: Диане Гурцкая сообщили о скоропостижной смерти мужа 20/05СбтКолдун на "Мерседесе" пострадал в ДТП в центре Москвы: первые кадры с места аварии 21/05ВскСердечный приступ: муж Дианы Гурцкая умер после просмотра сообщений в WhatsApp 20/05СбтАлибасов раскрыл неожиданные детали отношений Пугачевой и Распутиной 20/05СбтЛариса Долина рассказала об умиравшей под капельницами из-за тяжелой болезни дочери 20/05Сбт"Смотрите, мои золотые": Волочкова упала во время шпагата