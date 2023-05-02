В Сети назрел спрос на товары бренда Adidas.

Весной 2022 года под влиянием санкций в России закрылись магазины компании — их сдали в субаренду вместе со складскими помещениями Adidas. Любители бренда стали активнее покупать продукцию онлайн, однако реализация бренда через классические торговые точки может возобновиться.

Об этом сообщили эксперты, оценивая экономические тенденции развития фирмы. Как сообщает RT, представители Adidas подумывают продать подразделение в России иностранному инвестору. При таких условиях работу могут возобновить около сотни прибыльных магазинов.

Соответственно, Adidas готовится провернуть в России финансовую авантюру, если обстоятельства будут к этому располагать. Тем временем, как отмечает телеканал "360", организация старается минимизировать последствия разрыва цепочек поставок товара.

