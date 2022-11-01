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Общество
Инвалид или успешный бизнесмен? Мотивационные лидеры России на личном примере показали путь к успеху

Инвалид или успешный бизнесмен? Мотивационные лидеры России на личном примере показали путь к успеху

В Москве с 28 по 31 октября в "Гостином дворе" проходил Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) "Абилимпикс" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Национального проекта "Образование".
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Проект представлял соревнования по 40 компетенциям по 8 направлениям: информационные технологии, сфера услуг, питание, медицина, промышленность, декоративное искусство, творчество, экономика и финансы.

Помимо соревновательной и культурной программы в рамках чемпионата состоялся еще один важный блок – деловая программа, в рамках которой ключевые спикеры обсудили повестку чемпионата и проблемные вопросы в сфере инклюзии.

В ходе ряда встреч и закрытых сессий состоялись выступления в стиле TED от инклюзивных мотиваторов. Организатором встречи стал Фонд поддержки социальных проектов.

Одним из ключевых спикеров был инвалид-колясочник Роман Аранин. Его жизнь перевернулась с ног на голову в 2014 году, когда он упал с параплана. Однако человек не сдался и сумел не только создать инклюзивный бизнес в Калининграде, но и стать мотиватором для сотен людей.

Абилимпикс. Фото:

Сегодня Роман Аранин изобретатель, генеральный директор компании Observer и один из самых известных социальных предпринимателей в России. Более десяти лет он развивает в Калининграде несколько бизнесов и доступную среду для людей с инвалидностью. На заводе люди с инвалидностью от а до я производят кресла-коляски с электроприводом «Обсервер» и составляют серьезную конкуренцию импортным товарам.

Более того, Аранин развивает в стране доступную среду. Благодаря ему доступными стали уже 25 пляжей по всей России, а также Калининградский музей янтаря, Балтийский федеральный университет и другие объекты.

"У нас 72 сотрудника в группе компании, 36 сотрудников заняты на производстве. Из 36 человек 15 это сотрудники с инвалидностью 1-й и 2-й группы. Они работают операторами станков, слесарями, сборщиками, токарями. Небольшой швейный цех, где все, кроме начальника цеха, с инвалидностью. 15 — это инвалиды-колясочники. Они работают операторами робота-сварщика токарями на станках. То есть не скрепочки гнут, а выпускают реально востребованную продукцию. А передовикам производства мы строим жилье и выдаем позади фабрики прямо персональные коттеджи", – рассказал Роман Аранин.

Абилимпикс. Фото:

Совместно с общественной организацией «Ковчег», которую Роман возглавляет с 2014 года, компания «Обсервер» открыла сеть мастерских по ремонту инвалидных колясок. Это позволило трудоустроить более десяти людей с инвалидностью. А с учетом тех, которые работают непосредственно на производстве, таких трудоустроенных насчитывается уже несколько десятков.

Еще одним спикером мотивационного диалога стала директор АНО «Сообщество предпринимателей с инвалидностью» и общественный деятель из Вологды Анна Хрястунова, которая выступила на тему инклюзивного лидерства.

Из-за редкой болезни она с детства передвигается на коляске. Анна рассказала о себе, а также о своем опыте развития доступной среды как в своем регионе, так и на федеральном уровне, являясь экспертом Общественной Палаты России. Она подчеркнула, что люди с инвалидностью имеют одинаковые права с другими людьми.

"Люди с инвалидностью – обычные люди, которые также хотят жить полноценной жизнью, развиваться. К сожалению, в обществе выработаны два стереотипа в их отношении. Один – что это жалкие люди, которым постоянно нужна помощь. Второй – что это герои, из-за чего появляются завышенные ожидания к ним. От обоих стереотипов нужно избавляться".

Широкий резонанс получила история Константина Дебликова из Воронежа. Он раньше занимался фаершоу, и в 2014 году во время выступления у него в руках взорвались два пиротехнических фонтана. В результате молодой человек остался без кистей рук. С помощью общественности были собраны средства на новые протезы. И они, кстати, были использованы в сериале "Толя – робот". Сейчас основная деятельность Константина – блоггинг. Он создает контент, в котором является и моделью, и креатором.

"Я в блоге осмысляю, каково быть киборгом в наше время, нахожу в этом интерес. Рассказываю о тех людях, которые вдохновляют. Никого из них не остановила инвалидность. Нужно понимать, что инвалидность — это лишь обстоятельство жизни: у кого-то ипотека, а у кого-то нет ноги. Все мы живем в разных условиях. И нужно найти дело, в котором вы сильны".

Кроме выступления главных мотиваторов Национального чемпионата "Абилимпикс" в рамках деловой программы состоялся открытый мотивационный диалог с участниками движения "Абилимпикс". Участники смогли задать спикерам интересующие вопросы и поговорить на волнующие их темы.

До начала мотивационного диалога участникам встречи был показан фильм "Непобедимая", российского журналиста, репортер, автора и ведущего документальных фильмов, лауреата премии "ТЭФИ", Национальной премии "Лавровая ветвь" Александра Зиненко.

Героиней ленты стала 15-кратная чемпионка мира по армрестлингу Ольга Бунина, среди спортсменов-опорников, которая рассказывает о своей жизни, своих учениках и спорте, и о том, что придает ей силы в борьбе с жизненными трудностями.

В зале прозвучал вопрос из Курганской области, который был адресован к создателю фильма.

"Александр, скажите, пожалуйста, а вы когда создавали, вот эту судьбу на себя примеряли?"

"Да, безусловно, практически каждый день. Это не просто история Оли Буниной. Это вечная история о том, как мы хотим фатум преодолеть. Обмануть судьбу, изменить судьбу. Вот ей это удалось", – отметил Александр.

В мотивационном диалоге приняли участие амбассадоры движения Абилимпикс: актриса театра и кино, обладательница приза Веры Холодной в номинации "И божество, и вдохновенье…", общественный деятель Ирина Лачина. О необходимости поддерживать и реализовывать способности, о возможностях, которые предоставляет участникам чемпионат "Абилимпикс", говорила Ирина.

"Благодаря Александру мы увидели настоящего героя, не придуманного, не вымышленного. А настоящего героя, удивительную женщину, которая невзирая на сложности, выпавшие на ее долю, не сломалась, не потеряла себя, вырастила замечательных детей. Состоялась и как женщина, и как личность. Она невероятной силы духа и красоты человек. Это пример для подражания для всех. И мне кажется, что такое кино надо показывать в прайм-тайм. Вот эта формулировка мотивационное кино – это именно оно и есть. Не какие-то истории, блокбастеры, а именно сама жизнь рождает удивительных людей, глядя на которых ты понимаешь, что можно все преодолеть. Все зависит от силы духа и степени желания. Жизнь подбрасывает такие испытания, и никогда не знаешь, как завтрашний день сложится. Поэтому очень важно иметь внутренний свой стержень, не пренебрегать им, и всегда поступать по отношению к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Меня так воспитывали", – рассказала Лачина.

Своими впечатлениями о чемпионате поделился российский актер театра и кино, номинант премии Международного фестиваля телевизионных фильмов "Золотая нимфа" в Монте-Карло Дмитрий Миллер. Эту номинацию, кстати, он разделил с Кевином Спейси. Он поднял тему благотворительных концертов. "Все должны понимать и знать, что поддержка инвалидов, она не только в законах, которые принимает государство, хотя это тоже важно, но и в тех благотворительных мероприятиях, в которых просто обязаны участвовать мы, артисты. И это наш скромный, но мне кажется, немаловажный вклад", рассказал Дмитрий.

Перед гостями выступил руководитель Международного Центра Подготовки и Развития Массажистов, главный Национальный эксперт компетенции "массажист" Чемпионата "Абилимпикс" Владислав Мельник. Он рассказал об участниках чемпионата в его компетенции, об их мотивации на трудоустройство.

Блогер, автор канала "Жизнь в темноте" Иван Ерхов поведал о секретах ведения своего блога и рассказал историю успеха – об активностях, в которых принимает участие.

Спортсмен-горнолыжник, паралимпийский чемпион Алексей Мошкинподключился ко встрече в режиме онлайн. Он рассказал о своей истории, как добивался успеха и побед в международных стартах, с какими трудностями сталкивался и как их преодолевал.

О возможностях быть собой, невзирая на ограничения по здоровью, рассказала актриса, теле-радио ведущая Светлана Зейналова.

Встреча с гостями мотивационного диалога прошла в формате пресс-конференции. Задать свои вопросы участникам смогли не только журналисты, но и зрители из зала в формате свободного микрофона.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Абилимпикс. Фото: "Абилимпикс"
Автор: 1 ноября 2022, 16:56

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