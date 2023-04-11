Налоговый вычет на ребенка в 2023 году: что нужно знать

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ради этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарокРади этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарок Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ногАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног "Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеруАж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру

Лента новостей

Вторник 11 апреля

09:20Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 21 апреля 09:00"Ты дура, что ли?!": Нагиев открыл наивной Ивлеевой глаза 08:40Почему паучихи притворяются мертвыми ради спаривания – найден ответ 08:20Налоговый вычет на ребенка в 2023 году: что нужно знать 08:00"Вплоть до летального исхода": ветеринар заявил о важности обработки питомцев от клещей 06:53Как от качества подушки зависит здоровье человека 04:21"Резко изменилась среда обитания": врач назвал причины атак иммунитета у человека 02:11Русые брови, нюдовые губы: Тренды перманентного макияжа на 2023 год 00:13Чем опасно поедание куличей и пасхальных яиц 21:17"Мы с ним не разговариваем": распродающий наследство Пресняков отрекся от звездной бабушки 19:48"Бузова – точно нет": какая блондинка заменит ушедшую Пугачеву 18:50"Разрыв": потерявший достоинство Пресняков отказался от деторождения 18:00Радостная Рудковская показала круглый живот своему сыну: Сестренка скоро будет 17:40Житель Саратова забил отца молотком 17:20"Андрею нужна помощь": попавшей в плен Верке Сердючке придется сменить пол 17:00В ДТП с грузовиком и фурой в Подмосковье погиб водитель 16:40"Скатились до задворок": заросший Ургант клянчит у прохожих под мостом 16:20"Верить или нет": престарелая Долина увлеклась мистикой после нападения толпы 16:00Гармаш объявил о выходе второй части собравшего 7,5 миллиарда рублей фильма "Чебурашка" 15:40В Москве из-за разбившейся посылки с химикатами людям понадобилась медпомощь 15:20Умерла звезда группы ABBA 15:00"Больно смотреть": теряющий из-за болезни память перекроенный Киркоров оконфузился на людях 14:41"Росатом" в 2022 году выполнил все запланированные научно–технические работы 14:40Вверх-вниз: Прилучный тайком слил в Сеть скачущую на приборе жену 14:20"Сама, не дожидаясь позора": вынужденная уволиться Ахджакова громко хлопнула дверью 14:00Платье разорвалось: 69-летняя Успенская оголилась прямо на сцене 13:40"Надо стараться жить": стало известно о текущем состоянии Костомарова 13:40Боря позвал: вдова Грачевского оказалась одной ногой в могиле 13:20"На дух не выносила": подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна 13:00Сколько стоят самые дешевые квартиры Москвы 12:40Где сильнее всего подешевели новостройки 12:20"Не собираются жить": как выглядит личное бомбоубежище Пугачевой и Галкина* 12:00В Петербурге продают квартиру Горького 11:40Некомфортно жить: 5 распространенных ошибок в планировке 11:20"Ем, пью, вкалываю": Цой проболталась о своем тайном пристрастии 11:00Газманов растекся в блаженстве от пышных красот Кабаевой: Такое количество 10:40Как преобразить квартиру с помощью винтажного декора 10:20"Притон": Бородина выдала видео с грязными изменами мужа на квартире 10:00Сокровище России: бесценный бриллиант уехавшей в Израиль Пугачевой остался Лолите 09:40"Мы мало детишек нарожали": 52-летняя Цой ответила на вопрос о пополнении в семье 09:20Билет в один конец: вдова Этуша объяснила россиянам решение уехать из Москвы 08:40Дикий рис со сливочным маслом: рецепт от Ляйсан Утяшевой 08:25"Сожаление и разочарование": Резник размазал предавших Отечество звезд 08:20Перебор. Чем чреваты частые пластические операции 08:00Тренд на непереносимость глютена: как маркетологи делают деньги на доверчивых россиянах 06:01Просто страсть: Как понять, что вы не любите? 04:35Выдра попалась на оптической иллюзии падения воды (видео) 02:26Возьмите ребенка с собой на йогу! Что такое детская йога и для чего она нужна вашему ребенку? 00:02День Иллариона: что нельзя делать в праздник 10 апреля 22:39"Нет сил бороться": угасшие из-за депрессии звезды шоу-бизнеса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Налоговый вычет на ребенка в 2023 году: что нужно знать

Налоговый вычет на ребенка в 2023 году: что нужно знать
151

Какие преференции положены родителям

Российское законодательство позволяет работающим родителям сокращать объем денежных средств, выпаливаемых в государственный бюджет. Иными словам, граждане имеют право оформить налоговый вычет на детей.

Как получить налоговый вычет в 2023 году, объяснили авторы портала URA.RU. По их данным, сократить взносы в бюджет родители могут на сумму 1400 рублей за первого и второго наследника и на три тысячи рублей – за третьего и последующего ребенка.

Кроме того, родителям несовершеннолетних детей-инвалидов положен налоговый вычет в размере 13400 рублей. Если же наследник является студентом очной формы обучения с инвалидностью первой либо второй группы, то до 24 лет его опекунам положен вычет в размере шесть тысяч рублей, а родителям – в два раза больше.

Налоговый вычет в 2023 году могут оформить также граждане, занимающиеся воспитанием неусыновленных детей, то есть отчимы и мачехи, а также родители, которые выплачивают алименты.

Получить налоговый вычет можно через работодателя или непосредственно в налоговой инспекции. В первом случае потребуется написать соответствующее заявление. Во втором будет необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ в конце года.

В ФНС также следует подать заявления, доступные на сайте, и копии документов, подтверждающие право на получение налогового вычета. К ним относятся свидетельства о ряжении, справки из вузов для студентов и справки об инвалидности ребенка.

11 апреля 2023, 08:20
Фото: pixabay.com
URA.RU✓ Надежный источник

По теме

Каждый третий россиянин уверен, что справится с работой лучше начальника

"Росатом" увеличит производство кобальта-60 до 30% мирового рынка

"Росатом" увеличит производство кобальта-60 до 30% мирового рынка
Электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом" производит более 20% мирового потребления кобальта-60. Его применяют для стерилизации медицинских изделий, модификации материалов и обеззараживания продуктов питания. В марте 2023 года Смоленская атомная станция отгрузила первую партию кобальта-60, которую наработали на реакторах РБМК.

Собянин: Завод "Москвич" станет одним из главных поставщиков машин для такси и каршеринга

Собянин: Завод "Москвич" станет одним из главных поставщиков машин для такси и каршеринга
Город заключил соглашение о поставке пяти тысяч кроссоверов, из которых две тысячи – с электродвигателем. Столица заключила соглашение с "Яндекс.

Собянин: Москва вошла в топ-10 мировых мегаполисов по инновационной привлекательности

Собянин: Москва вошла в топ-10 мировых мегаполисов по инновационной привлекательности
В столице функционирует более 100 коворкингов и три инновационных кластера. Москва вошла в число лидеров по инновационной привлекательности среди мегаполисов.

"Избыточные расходы": Илон Маск предрек падение доллара

"Избыточные расходы": Илон Маск предрек падение доллара
Финансовый гуру Илон Маск сделал прогноз. Миллиардер Илон Маск заговорил о перспективе мирового рынка валют.

Российские производители безалкогольных напитков поддержали маркировку их продукции

Российские производители безалкогольных напитков поддержали маркировку их продукции
Российские производители увидели плюсы в маркировке безалкогольных напитков. В Минпромторге РФ предложили провести с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года эксперимент по маркировке безалкогольных напитков.

Выбор читателей

09/04Вск"Мне так стыдно стало": пихающего за обе щеки Киркорова поймали в интимный момент 09/04Вск"Она беременна": отец Киркорова вывел в свет молодуху после новостей о разводе 09/04ВскОмолодившаяся Яковлева предстала с маленьким ребенком: Сын 10/04Пнд"Разрыв": потерявший достоинство Пресняков отказался от деторождения 09/04ВскТест: угадай фильм по культовому наряду 09/04Вск"Можете больше не искать": показавшая животик Лолита рассказала о беременности