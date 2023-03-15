Новое заявление Путина россиянам вызвало оторопь

В ходе рабочей встречи глава государства сообщил о снижении уровня доходов граждан, однако затем Владимир Путин попытался сгладить острые углы в своей речи. По его словам, как пишет RT, в России идет тенденция на повышение зарплат.
Портал URA.RU сообщает, что яркое выступление лидера транслировали на центральном телевидении. Это спровоцировало массовый интерес.
На просторах Сети россияне прокомментировали заявление президента. У некоторых оно вызвало оторопь — далеко не все заметили указанный Путиным курс к улучшению финансового положения трудящихся.
Напомним, ранее Владимир Владимирович обещал россиянам к 2020 году средние зарплаты по стране в размере $2700 (по текущему курсу это 203013 руб. — Прим. ред.). Однако на дворе 2023 год, а МРОТ составляет 16242 руб.