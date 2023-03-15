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Экономика
Новое заявление Путина россиянам вызвало оторопь

Новое заявление Путина россиянам вызвало оторопь

Президент не поскупился на слова.
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В ходе рабочей встречи глава государства сообщил о снижении уровня доходов граждан, однако затем Владимир Путин попытался сгладить острые углы в своей речи. По его словам, как пишет RT, в России идет тенденция на повышение зарплат.

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Портал URA.RU сообщает, что яркое выступление лидера транслировали на центральном телевидении. Это спровоцировало массовый интерес.

На просторах Сети россияне прокомментировали заявление президента. У некоторых оно вызвало оторопь — далеко не все заметили указанный Путиным курс к улучшению финансового положения трудящихся.

Напомним, ранее Владимир Владимирович обещал россиянам к 2020 году средние зарплаты по стране в размере $2700 (по текущему курсу это 203013 руб. — Прим. ред.). Однако на дворе 2023 год, а МРОТ составляет 16242 руб.

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2023, 08:20 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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