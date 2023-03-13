Самые закредитованные регионы России – рейтинг

Кредиты в банках не перестают расти.

Аналитики составили список регионов страны, жители которых практически погрязли в долгах. Как отмечает Царьград, исследователи сравнили размеры среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты.

Самые закредитованные регионы:

1. Республика Калмыкия. Соотношение всех платежей по кредитным обязательствам к доходам составило 108,8%. Это значение приводит телеканал "360".

2. Республика Тыва. Помимо прочего, этот небольшой регион России на границе с Монголией несколько лет входит в число самых бедных.

3. Тюменская область. Как пишет URA.RU, усредненный объем долга перед банком в регионе на одного жителя составляет 463,7 тыс. руб.



