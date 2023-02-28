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Экономика
"Прежде чем подписывать": стало известно об уловках кредитных договоров

"Прежде чем подписывать": стало известно об уловках кредитных договоров

Как взять кредит и не пожалеть.
прочитано 126 раз

В круглую сумму может вылиться желание поскорее подписать кредитный договор и не вчитываться во все сноски и строки, набранные самым мелким шрифтом. Ведь именно там могут прятаться данные о скрытых сборах или комиссиях, утверждает ведущий специалист Тинькофф банка Владислав Скобин.

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Выгодные условия, которые изначально предлагаются потенциальному заемщику, могут, согласно таким уловкам, измениться. Низкая процентная ставка начнет стремительно расти, что приведет к незапланированному увеличению расходов.

"Важно прочитать мелкий шрифт и понять все условия соглашения о рефинансировании, прежде чем подписывать пунктирную линию", – предостерег читателей сотрудник банка в беседе с корреспондентами портала RT.

Вот почему обязательно нужно быть в курсе всех нюансов подписываемого договора. Уделите чтению кредитного договора столько времени, сколько нужно, не торопитесь. Подписывайте его лишь тогда, когда будете целиком и полностью уверены в том, что все описанные условия и детали вам понятны и приемлемы для вас. В таком случае вы будете с радостью использовать ту вещь, на покупку которой и решились взять банковский займ.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2023, 08:20 Источник: RT ✓ Надежный источник
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