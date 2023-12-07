ТОП-5 эффективных способов сэкономить на такси

Советы по экономии денег актуальны не только в преддверии новогодних праздников. Разумное сохранение средств полезно всегда.

Цены на услуги такси продолжают увеличиваться. Как же с комфортом добраться до места назначения и не остаться без гроша в кармане. Женский журнал Клео.ру делится лайфхаками, проверенными на практике:

1. Изучайте предложения разных компаний

Конкуренты на таксомоторном рынке услуг, особенно на этапе становления, снижают стоимость. Не стесняйтесь выбирать службу, которая предлагает наименее дорогой вариант поездки.

2. Пользуйтесь услугами не в час-пик

Чаще всего в наиболее загруженные часы работы стоимость проезда кратно увеличивается. Больше придется заплатить, если едете куда-то утром или после окончания рабочего дня.

3. Каршеринг

Если в кармане есть смартфон и действующее водительское удостоверение, то выгоднее, конечно же, увезти себя самостоятельно до пункта назначения. Перед началом поездки внимательно изучите договор использования авто.

4. Частные извозчики.

если ежедневно следуете по одному маршруту, то можно через социальные сети или специальные программы найти водителя, который также передвигается по этой дороге. Договоритесь о стоимости проезда.

5. Общественный транспорт

Если в вашем городе развитая сеть общественного транспорта, то дешевле и быстрее добираться до пункта назначения на автобусах, троллейбусах и метро.