ТОП-5 способов экономии перед Новым годом

Навыки экономии денег полезны для всех и не только в преддверии праздника. Можно ли научиться правильно управляться с бюджетом семьи? Безусловно. "Царьград" сообщает пять правил сохранения денег. Советы весьма актуальны именно перед затратной датой – 31 декабря.
- Важно фиксировать все доходы и расходы. Сейчас для этого существуют специальные программы в смартфоне или даже внутри банковских приложений.
- Определите, от каких категорий расходов можно отказаться. Проведите перераспределение денежных потоков. Например, перед Новым годом основные статьи расходов – подарки, еда и наряды. Начинайте откладывать на них заранее.
- Используйте кешбек и возможность купить что-то по акции. При этом важно помнить, что не стоит предпочитать товар более низкого качества из-за уменьшенной стоимости.
- Обратите внимание на возможность использования налоговых льгот, получения выплат.
- Перед большой покупкой обязательно дайте себе не менее суток, чтобы еще раз определить необходимость.
"Новогодний" багаж можно формировать заранее. Например, интернет-издание "Вести Подмосковья" советует приобретать елки уже в ноябре. Это поможет не только избежать ажиотажа, но и сделать весьма выгодную покупку. "Общественная служба новостей" рассказывает, что игрушки и украшения для дома можно создавать своими руками. Особенно это актуально для тех семей, которые воспитывают детей.