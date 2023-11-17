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Четверг 16 ноября

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ТОП-5 способов экономии перед Новым годом

ТОП-5 способов экономии перед Новым годом
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Впереди один из самых любимых и добрых праздников. Для того, чтобы он оставил в памяти самые позитивные впечатления, необходимо правильно подготовиться.

Навыки экономии денег полезны для всех и не только в преддверии праздника. Можно ли научиться правильно управляться с бюджетом семьи? Безусловно. "Царьград" сообщает пять правил сохранения денег. Советы весьма актуальны именно перед затратной датой – 31 декабря.

  1. Важно фиксировать все доходы и расходы. Сейчас для этого существуют специальные программы в смартфоне или даже внутри банковских приложений.
  2. Определите, от каких категорий расходов можно отказаться. Проведите перераспределение денежных потоков. Например, перед Новым годом основные статьи расходов – подарки, еда и наряды. Начинайте откладывать на них заранее.
  3. Используйте кешбек и возможность купить что-то по акции. При этом важно помнить, что не стоит предпочитать товар более низкого качества из-за уменьшенной стоимости.
  4. Обратите внимание на возможность использования налоговых льгот, получения выплат.
  5. Перед большой покупкой обязательно дайте себе не менее суток, чтобы еще раз определить необходимость.


"Новогодний" багаж можно формировать заранее. Например, интернет-издание "Вести Подмосковья" советует приобретать елки уже в ноябре. Это поможет не только избежать ажиотажа, но и сделать весьма выгодную покупку. "Общественная служба новостей" рассказывает, что игрушки и украшения для дома можно создавать своими руками. Особенно это актуально для тех семей, которые воспитывают детей.

17 ноября 2023, 01:10
Монеты. Фото: © Alexei Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Газета.ру✓ Надежный источник

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