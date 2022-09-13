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Экономика
Инвесторы построят в Москве еще три производства

Инвесторы построят в Москве еще три производства

При поддержке столицы инвесторы создадут заводы по производству спецодежды, упаковки, а также оборудования для изготовления пенополиуретана. Общая площадь промышленных объектов превысит 40 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
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Ефимов уточнил, что в проекты планируется вложить около трех миллиардов рублей. Также будет создано порядка 700 рабочих мест.

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Завод по выпуску оборудования для производства пенополиуретана появится в промышленной зоне Курьяново на юго-востоке Москвы. Промышленный объект площадью 5,5 тысячи квадратных метров разместится на территории 0,6 гектара.

В коммунальной зоне Пенягино будут выпускать синтетические материалы и упаковки типа тетрапак. Предприятие разместится на площадки 2,4 гектара, а общая площадь объекта составит 25 тысяч квадратных метров.

В районе Алтуфьево на северо-востоке города появится фабрика, где будут шить спецодежду, а также гражданскую верхнюю одежду из кожи и меха. Планируется, что на предприятии создадут свыше 500 рабочих мест. Площадь производства составит 10 тысяч квадратных метров.

Напомним, что весной текущего года Москва приняла дополнительные меры поддержки бизнеса. Всего за пять месяцев текущего года столица выделила на помощь предприятиям около 22 миллиардов рублей. Это больше, чем в пандемийном 2020 году.

Наибольшей популярностью пользуется программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Предпринимателям доступны гранты на создание новых заведений общепита – от одного до пяти миллионов рублей.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: М. Денисов, Mos.ru
Автор: 13 сентября 2022, 17:27 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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