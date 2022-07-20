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Экономика
Малый и средний бизнес Москвы увеличил обороты почти на 35%

Малый и средний бизнес Москвы увеличил обороты почти на 35%

В первой половине 2022 года обороты малых и средних предприятий Москвы достигли 1,87 триллиона рублей. Это на 34,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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С января по июнь текущего года выручка малого и среднего бизнеса Москвы увеличилась в среднем на 30%, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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На северо-западе Москвы открылся центр услуг для бизнеса

"В июне объем продаж МСП города достиг 362,3 миллиарда рублей, на 1,8% превысив предыдущий месячный рекорд сентября 2021 года", – уточнил чиновник.

Лидерами по обороту стали предприятия розничной и оптовой торговли. За первые шесть месяцев 2022 года они заработали 700 миллиардов рублей – более 37% от общего объема продаж.

Хорошие показатели демонстрируют заведения общепита и гостиницы. Их выручка превысила 206 миллиардов рублей – 11,6% всего оборота.

Лидерами по росту оборотов среди малого и среднего бизнеса стали предприятия в сфере образования, культуры и спорта. Их показатели – 137,7% и 77,8% соответственно. Впечатляющую динамику демонстрируют компании строительной отрасли, хранения и транспортировки.

Напомним, что на северо-западе Москвы открылся седьмой по счету центр услуг для бизнеса. Он расположен во флагманском офисе "Мои документы" в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп". Предпринимателям помогут получить меры поддержки, специалисты проконсультируют по более чем 100 темам.

В столице действует уже 17 центров услуг для бизнеса. В прошлом году они открылись во флагманских офисах "Мои документы" на юго-востоке, севере Москвы и на территории центра современного искусства "Винзавод".

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Фото: Mos.ru
Автор: 20 июля 2022, 13:22 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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