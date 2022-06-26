"Можно потерять деньги": чем опасны инвестиции в условиях санкций и куда вкладывать средства

Экономическая ситуация в России нестабильна, поэтому нужно грамотно инвестировать накопления. В беседе с "Дни.ру" бизнесвумен Арина Лац рассказала, как распорядиться деньгами для максимальной выгоды.

Вкладывая личные средства, важно и сохранить, и приумножить капитал. Задача — определить стратегию успеха в изменчивом мире с неопределенной политической обстановкой. Предприниматель Арина Лац уверена: сейчас для россиян опасны финансовые сделки за рубежом. Есть иные способы использовать деньги с пользой и меньшими рисками.

"Список санкций с каждым годом пополяняется, и когда все это закончится, никому не известно. Поэтому однозначно нужно инвестировать в строительство, в какие-то новые объекты, в проекты. Все что угодно, но не за границу. Потому что там мы не можем структурированно направить свою власть на реализацию объекта, возврат денежных средств. Можно просто потерять деньги и остаться без ничего", — выразилась бизнесвумен.

Если стоит задача потратить деньги на недвижимость, территориально стоит рассмотреть Сочи и Крым. В приоритете места, куда получится легко добраться и так же просто вернуться назад. Такого рода инвестиции относительно безопасны ввиду ограничительных мер Запада.

"Какой смысл иметь недвижимость где-то за границей, если не можешь туда выехать, когда все коридоры закрыты? Это не целесообразно", — полагает Арина Лац. Сейчас важно понимать, что инвестиции внутри России гораздо благоприятнее, чем трата денег с непредсказуемыми последствиями.

