Уход зарубежных брендов дал шанс российским производителям одежды

Скончалась легенда КВН Галкин отказался отдавать замок Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Квартира за 100 млн в Москве встала Хаматовой поперек горла
"Конец": 27-летняя Арзамасова поставила точку в романе с 48-летним Авербухом
"Плачь, Андрюша!": Страшную болезнь Малахова раскрыли на ТВ
"Вот наша новая Пугачева": россиянам представили Примадонну вместо убежавшей
партнеры
Пятница
17 июня
Лента новостей
16:07
"Ей же 16": Женатого Розенбаума застали за ласками с молодой девицей
15:53
"Смерть": жена Петросяна сообщила о кончине любимого
15:36
Глава "Росатома" рассказал об экологических проектах госкорпорации
15:16
Пострадал водитель: два автомобиля столкнулись в Твери
15:10
Скрюченной в три погибели двуполой дочери Джоли вынесли вердикт: Есть шансы
14:58
"Белье не носит": Выкатившая набухшие соски при всем честном народе Муцениеце оказалась за решеткой
14:55
Фура, бензовоз и трактор: в Пензенской области произошло серьезное ДТП
14:48
В Калужской области мужчина захотел искупать собаку в пруду и утонул
14:38
Россиян предупредили об опасных последствиях переохлаждения
14:34
Улыбающийся спросонья ежик произвел фурор: видео
14:30
Что она с собой сделала: Брошенная Прилучным Карпович изменилась до неузнаваемости
14:23
В Москве вынесли приговор бросившему ребенка с балкона мужчине
14:00
Автомобилист перекрыл дорогу ради утиного семейства: видео
13:57
Пьяный Кузбассовец зарезал сожительницу и выкинул ее тело с пятого этажа
13:54
"Стал бить": Борисова обвинила бывшего мужа в жестокости
13:40
У россиян появится возможность купить новую квартиру с мебелью по скидке
13:36
В Новосибирске столкнулись 4 машины
13:05
В США неизвестный открыл стрельбу по прихожанам церкви
12:56
"На протяжении восьми лет мы добивались": Лавров о причинах спецоперации
12:43
"Я самый русский из африканцев": финалист "Голоса" Арсен Мукенди о получении российского гражданства
12:38
Дома в Туапсе подорожали на 84%
12:17
Побитая мужем пышка из "Дома-2" сделала шокирующее признание: Мучительно уничтожали
11:48
Нажившую проблем МакSим выперли из дома: Осталась на Казанском вокзале
11:46
Названы лидеры продаж среди новостроек Москвы
11:40
Брошенная близкими зареванная Бузова покинула Россию
11:35
В Белгородской области разбился самолет
11:08
"Инград" построит ЖК у стадиона "Октябрь"
11:01
"Лицо плывет": ехидная Собчак прошлась по выскочке Водонаевой
10:26
"Спятил": мать осудила любовную связь Елистратова из "Револьверс" со стареньким инвалидом
10:21
"Замуж не берет": Нацепившая свадебное платье Волочкова осталась у разбитого корыта
10:15
Аналитики зафиксировали снижение спроса на жилье в России
09:58
Лишь 7% квартир размещены на первом этаже
09:31
Высоко задравшую юбку Нетребко сняли в чистом поле
09:26
"Короче трусов": Беспечная Самойлова отправила в школу малолетнюю дочь в похабном виде
09:12
Увела Стеклова из семьи, но осталась у разбитого корыта и без детей: как живет одинокая Захарова
08:50
"Все ждут драку?": окрутившая миллионера Орлова слила в Сеть фото со свадьбы
08:49
"Пусть не возвращается!": заявившая о приезде в Россию Пугачева оставит предателя Галкина за бугром
08:46
Лишившийся больших гонораров перебежчик Галкин вынужден брать подработку
06:08
Самую дешевую дачу можно снять за 22 тысячи рублей
04:26
Политолог Бернардини раскрыл причины визита Шольца, Макрона и Драги к Зеленскому
02:25
Названы лучшие новостройки у парков
00:03
Митрофанов день: что нельзя делать в православный праздник 17 июня 2022 года
21:42
"Приехала посмотреть": Обнаглевшая Собчак выставила на посмешище слепую Гурцкую
20:20
"Кончить не может": Вскрылись интимные проблемы часами прыгающей на муже Седоковой
19:33
"Вынуждают рожать": совратившая 14-летнего юнца Шпица оказалась в интересном положении
19:02
"Насквозь голубой": Впутавшийся в гей-скандал Корчевников вставил по самое не хочу деду-извращенцу
18:47
Заколотая любовницей мужа москвичка испустила дух за полминуты до приезда скорой
18:23
"Девственность потерял": игривый Михалков принудил юркого Галкина пощупать бодрый сучок
17:45
"Решила уйти": Жена доживающего Мартиросяна поставила точку в разрыве
17:36
"Певичка из фанерной группы": Кравец возмущена появлением в Москве памятника Фриске
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Теряет стройность": Изрезанная на старости лет Буланова жестко оконфузилась с туалетом
39-летняя Александрова с огромным животом рассказала о беременности после диагноза "бесплодие"
"Разрыв печени": прибитую лошадиным копытом девочку заново собрали врачи
"Певичка из фанерной группы": Кравец возмущена появлением в Москве памятника Фриске
Грозная толпа фанатиков ринулась сражаться за Донбасс: видео
"Я ничего ей не обещал!": Сын Градского отправил тетю на тот свет из-за квартиры
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Уход зарубежных брендов дал шанс российским производителям одежды

Уход зарубежных брендов дал шанс российским производителям одежды

Некоторые иностранные производители одежды и обуви покинули российский рынок или приостановили продажи. В таких условиях у отечественных марок появляются новые перспективы, уверены представители отрасли.
прочитано 85 раз

В России есть свои популярные бренды, их производства и пошивочные цеха находится внутри страны. Для таких компаний появляются новые возможности, которыми необходимо пользоваться, полагает гендиректор "Мюнц Групп" Кирилл Цеджинов.

ПО ТЕМЕ

Собянин пообещал поддержку предприятиям легкой промышленности Москвы

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Одной из таких возможностей он назвал качественную дистрибьюцию бренда. С уходом западных компаний российские производители начинают занимать наиболее удобные освободившиеся площади.

По словам Цеджинова, девелоперы поняли, что в России есть качественные и успешные бренды, с которыми нужно работать.

"К примеру, мы въезжаем на те площадки, которые раньше занимали зарубежные бренды большими форматами от 500 квадратных метров. А в торговых центрах, где магазин Thomas Munz уже присутствовал, проводим релокацию. Thomas Munz переезжает на большую площадь, а на старой площадке размещается еще один из наших лицензионных брендов — Salamander", – приводит слова эксперта "Газета.ру".

Еще одна возможность заключается в конъюнктурности. По его словам, отечественные бренды лучше зарубежных компаний знают потребности россиян.

Уход некоторых зарубежных компаний дает возможность отечественным производителям активнее расширять сеть магазинов. Цеджинов сообщил, что в скором времени "Мюнц Групп" откроет еще 150 торговых точек под брендом Thomas Munz и до 400 — под брендом Salamander.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал поддержку предприятиям легкой промышленности. Власти города приняли несколько пакетов антикризисных мер, акценты сделаны на сохранении рабочих мест, импортозамещении и инновациях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: М. Денисова. Mos.ru
Автор: 17 июня 2022, 15:35 Источник: "Газета.ру" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Поменял фамилию, поселился у цыган и бросил жену ради вдовы друга: что стало с известным Михайловым

Как живет звезда сейчас
Шоу-бизнес

"Спятил": мать осудила любовную связь Елистратова из "Револьверс" со стареньким инвалидом

Любовь всей жизни
Шоу-бизнес

"Замуж не берет": Нацепившая свадебное платье Волочкова осталась у разбитого корыта

Несбывшиеся надежды
Шоу-бизнес

Брошенная близкими зареванная Бузова покинула Россию

Раскрыла подробности

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

В Калужской области мужчина захотел искупать собаку в пруду и утонул
Пьяный Кузбассовец зарезал сожительницу и выкинул ее тело с пятого этажа
В Белгородской области разбился самолет
"Укусила змея": поход в лес для тюменского грибника обернулся реанимацией
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+