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Экономика
Собянин пообещал поддержку предприятиям легкой промышленности Москвы

Собянин пообещал поддержку предприятиям легкой промышленности Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил работников легкой промышленности с наступающим профессиональным праздникам. Градоначальник пообещал помогать таким предприятиям в развитии.
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В Москве работает 211 предприятий легкой промышленности, на них занято около 19 тысяч человек, уточнил Собянин. "Среди них – исторические фабрики вроде "Парижской коммуны" и новые мастерские, с полным правом относящиеся к модной отрасли креативной индустрии", – написал мэр в своем блоге.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Парижская коммуна" – одно из старейших предприятий московской легкой промышленности. За 100 лет существования оно выпустило более 660 миллионов парк обуви. С 2018 года ведется модернизация производства – выпуск продукции удвоился.

Еще одна легенда столичной легкой промышленности – швейная фабрика "Большевичка". Более 90 лет предприятие выпускает мужские костюмы, пиджаки, пальто и брюки. Благодаря правительству Москвы фабрика одной из первых в городе получила статус промышленного комплекса.

В прошлом году объемы производства одежды и изделий из кожи в Москве увеличились на 120%, а выпуск текстильных изделий – на 240%, рассказал Собянин. По его словам, компании вложили в обновление оборудования 1,54 миллиарда рублей инвестиций, уплатили в бюджет города 1,4 миллиарда рублей налогов.

"У московской легкой промышленности – богатое прошлое, успешное настоящее. И большое будущее – правительство города поможет достижению этой цели", – подчеркнул мэр.

В условиях санкционного давления собственная легкая промышленность – еще один фактор стабильного развития столичной экономики, уверен Собянин. Он заверил, что предприятия могут рассчитывать на поддержку правительства Москвы.

Ранее власти столицы приняли несколько пакетов антикризисных мер. Акценты сделаны на сохранении рабочих мест, импортозамещении и инновациях.

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Фото: АГН «Москва» / Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города
Автор: 10 июня 2022, 10:52 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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