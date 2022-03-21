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Экономика
Собянин представил первоочередные меры по обеспечению стабильности экономики и поддержке граждан

Собянин представил первоочередные меры по обеспечению стабильности экономики и поддержке граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о принятых мерах по поддержке предприятий и граждан. Речь идет о продлении сроков уплаты налогов, финансировании антикризисных мероприятий, срочных закупках для государственных нужд и других мерах.
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Градоначальник перечислил приоритеты антикризисной политики властей. Это сохранение рабочих мест, бесперебойное функционирование предприятий, импортозамещение, социальная поддержка москвичей.

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Собянин указал на необходимость помощи сотрудникам иностранных компаний. Он напомнил, что на прошлой неделе в столице открылся специальный кадровый центр, который в случае необходимости помогает работникам максимально оперативно перейти с одного рабочего места на другое.

Несмотря на санкции, программа развития Москвы продолжится. Будут построены новые станции метро и МЦД, отремонтированы социальные объекты, благоустроены улицы и дворы. Собянин напомнил, что в числе прочих антикризисных мер город повысил авансирование по госконтрактам до 70%.

"А в случае обоснованного удорожания продукции будем пересматривать контракты. Нам не нужны банкротства, из-за которых будут сорваны важные для города поставки и потеряют работу сотрудники предприятий-поставщиков", – подчеркнул мэр.

Кроме того, Москва включается в программу субсидирования процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий промышленности, торговли и сельского хозяйства. Столица работает над тем, чтобы распространить меру на IT-индустрию, строительство, транспорт и другие важные отрасли.

Также принято решение капитализировать на 10 миллиардов рублей московский Фонд развития промышленности. Он будет субсидировать процентные ставки по кредитам предприятий, которые не войдут в федеральную программу. На программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса правительство столицы выделило семь миллиардов рублей.

Кроме того, упрощен порядок и сокращены сроки выдачи пропусков на въезд и передвижение по городу грузового транспорта. Введен мораторий на повышение в текущем году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com

Одной из важнейших отраслей московской экономики является строительство. На федеральном и городском уровнях принято решение максимально упростить процедуры разработки и согласования градостроительной и строительной документации и предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности. Текущие ставки аренды на земельные участки сохраняются на 2022 год.

Собянин уточнил, что застройщики получат беспроцентную отсрочку на 6 месяцев по арендным платежам и плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка за второй квартал 2022 года. Москва снизит до 9,5% плату за предоставление рассрочки.

С застройщика не будет взимать штрафы, если он добросовестно исполняет свои обязательства. Для упрощения привлечения новых поставщиков Москомэкспертиза будет оперативно согласовывать изменения проектной документации, связанные с применением альтернативных материалов и технических решений.

Еще одна антикризисная мера касается импортозамещения. "Поможем московским предпринимателям заместить ушедший "Макдоналдс", выделим гранты на открытие точек быстрого питания, работающих в сегменте доступных цен", – заявил Собянин.

Для поддержки малого и среднего бизнеса город увеличит софинансирование расходов на реализацию инновационных проектов в сфере науки, промышленности и информационных технологий. При строительстве новых производств ставка аренды земельного участка составит один рубль в год.

Ранее Собянин рассказал о поддержке московской сферы ЖКХ. Столица в течение последнего десятилетия системно модернизировала свое жилищно-коммунальное хозяйство, отметил он.

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Фото: АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин
Автор: 21 марта 2022, 10:40 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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