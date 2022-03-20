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Экономика
Собянин рассказал о мерах поддержки ЖКХ Москвы

Собянин рассказал о мерах поддержки ЖКХ Москвы

Москва в течение последнего десятилетия системно модернизировала свое жилищно-коммунальное хозяйство, заявил мэр Сергей Собянин. Градоначальник рассказал о мерах поддержки отрасли в условиях санкций.
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Он напомнил, что для обслуживания жилого фонда в Москве сформированы мощные бюджетные учреждения "Автомобильные дороги" и "Жилищник". Коммунальная инфраструктура отремонтирована и реконструирована.

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"Значительно снижен износ коммунальных сетей. Большинство из них зарезервировано, и в случае сбоя на одной ветке потребители получают воду, газ, электричество или тепло по альтернативному маршруту. Благодаря этому последние годы нет аварий, приводящих к длительному отключению потребителей", – написал Собянин в своем блоге.

Мэр рассказал о решениях, принятых для поддержки комплекса ЖКХ в условиях санкций. Организации "Мосэнерго", "Мосводоканал", "Гормост", "Мослифт", "МОЭК", "МОСГАЗ", "Мосводосток", "ОЭК", "Автомобильные дороги", "Россети Московский регион" и прочие сформируют долгосрочные заказы для российских предприятий на выпуск потребляемой в ЖКХ продукции.

Столица сформирует отдельный долгосрочный заказ на поставки лифтов и запчастей к ним. Также город проведет централизованные торги по закупке детских игровых городков, лавочек и других малых архитектурных форм.

Собянин напомнил, что несколько дней назад было принято решение об увеличении авансирования подрядчиков по стройке до 70%. Аналогичная мера будет принята для поддержки подрядчиков, реализующих программу капремонта. Соответствующие поправки в закон Москва представит правительству и Госдуме.

Кроме того, предприятия ЖКХ и подрядчики смогут привлекать льготные кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию программ развития. Работникам отрасли, находящимся под угрозой увольнения, поможет кадровый центр правительства Москвы.

"Будем смотреть, как развивается ситуация, и, если потребуется, примем дополнительные меры по поддержке ЖКХ – важнейшей отрасли, от которой зависит повседневная жизнь Москвы", – заключил мэр.

Ранее Собянин анонсировал решения по поддержке строительной отрасли. Принятые меры помогут улучшить финансовое положение застройщиков, уверен градоначальник.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 марта 2022, 10:59 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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