SEC одобрила инициативу NASDAQ о введении требований к разнообразию советов директоров

Ранее компания NASDAQ призвала к обязательному включению женщин в руководство эмитентов.

6 августа 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила изменения правил листинга NASDAQ. Теперь эмитенты обязаны раскрывать информацию о соблюдении принципа разнообразия в cовете директоров, а также то, как этот фактор учитывается при отборе кандидатов в этот орган.

NASDAQ выступает за то, чтобы в состав советов директоров компаний, которые имеют листинг на бирже, входила хотя бы одна женщина, а также представитель недопредставленных групп или ЛГБТ+. Компании, не соответствующие этому стандарту, будут обязаны публично объясниться, почему они не выполняют требования.

В случае, если требования все-таки не будут выполнены, компания получит от NASDAQ уведомление о несоответствии стандартам листинга, а также 45 дней на предоставление плана по восстановлению соответствия стандарту. Как только биржа рассмотрит этот план, она может предоставить компании до шести месяцев для проведения процедуры восстановления соответствия.

В отношении компании, отказавшейся от этого плана, выпустят решение о делистинге. Его можно обжаловать в судебном порядке. Отмечается, что компаниям нужно будет подать первые данные о соблюдении принципа разнообразия в совете директоров в 2022 году.