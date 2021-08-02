Собянин: пандемия коронавируса обошлась экономике Москвы более чем в 600 миллиардов рублей

По словам Сергея Собянина, из-за пандемии коронавируса Москва недополучила 200-250 миллиардов рублей доходов в 2020-м. Также за полтора года власти столицы потратили примерно 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь предпринимателям. То есть пандемия обошлась городу более чем в 600 миллиардов.
При этом Собянин считает, что коронавирус повлиял на экономику Москвы в меньшей степени. По мнению мэра столицы, для всех эта тема означает другой режим работы, иную психологическую обстановку и отношение ко многим привычным вещам. "Вообще мир изменился", – отметил градоначальник.
Также Собянин рассказал, что в эти времена власти ощущают негатив со стороны граждан, ведь что бы они ни сделали, будут не правы. Мол, одни считают, что в городе вводится недостаточно ограничений для борьбы с распространением коронавируса, а другие уверены – власти действуют слишком жестко.
"Мы должны <...> с одной стороны, защитить здоровье и жизни людей. А с другой стороны, спасти экономику и психологическое самочувствие тех же самых граждан", – сказал мэр.
Собянин считает, что Москве удалось найти оптимальную модель борьбы с коронавирусом. Градоначальник доволен тем, как столица проходит это испытание.
Ранее Сергей Собянин объяснил логику введения и отмены ограничительных мер из-за коронавируса. По словам мэра Москвы, решающим фактором в такие моменты становится уровень заполненности больничных коек.
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