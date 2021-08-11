"Новые люди" предложили изменить модель российской экономики

Партия "Новые люди" провела круглый стол "Новый двигатель роста доходов граждан".



Председатель комитета по малому и среднему бизнесу партии "Новые люди" Запотылок в ходе круглого стола отметил, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП многих стран составляет в среднем 60-70%, в то время как в России – всего 20%. "А это самый мобильный, выживаемый сектор, и пандемия это подтвердила", – сказал он.

Запотылок считает, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП России должна составлять не менее 50%. Достигнуть этих показателей можно с помощью введения понятного и логичного единого налога на оборот, уверен он.

Во время беседы лидер "Новых людей" Алексей Нечаев озвучил предложение партии заключить общественный договор между государством и предпринимателями. Как показывают исследования, бизнес готов платить налоги, однако это должны быть понятные правила игры.

"Видно, что существующая экономическая модель зашла в тупик. <...> Если машина заржавела, она вообще не едет, мало ее перекрасить или постучать ногой по колесу. Надо перебирать движок", – сказал Нечаев.

Кандидат от "Новых людей" Евгений Запотылок уверен: нужно ограничить работу госкомпаний, поглощающих маленькие предприятия. Также необходимо пересмотреть систему госзакупок. Сейчас она отстаивает исключительно позицию заказчика и может обернуться большими проблемами для исполнителей тендера, обратил внимание председатель партийного комитета. Участники круглого стола также сошлись во мнении, что нужно избавить бизнес от административного пресса.

"Бизнес боится много зарабатывать, потому что придут силовики. Чтобы не показывать заработки, он боится платить налоги. Получается замкнутый круг. Способы, предложенные Алексеем Нечаевым, позволят достаточно оперативно пересмотреть систему, перезапустить процесс и вдохнуть новую жизнь в экономику страны", – отметил Евгений Запотылок.

Во вторник, 10 августа, стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала список партии "Новые люди" на выборы в Госдуму. В него вошли 211 человек. Ранее ЦИК заверил федеральный список кандидатов от "Новых людей" и список кандидатов по одномандатным избирательным округам. В федеральной части списка – лидер партии Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.