Forbes: Минфин предложил повысить страховые взносы и налог на имущество

Сейчас работодатель отчисляет в пенсионный фонд сумму, равную 22% от зарплаты, пока накопленная сумма не достигнет 1,46 миллиона рублей. После этого размер отчислений снижается до 10%. Минфин предложил повысить лимит в 1,46 миллиона для тех, кто получает более 122 тысяч в месяц.
Количество взносов по обычному, а не льготному тарифу, возрастет, а значит, поступления в бюджет увеличатся. Согласно подсчетам Минфина, к 2022 году это позволит дополнительно собрать 16 миллиардов рублей, а к 2024-му – 45 миллиардов.
Также ведомство предложило увеличить налогооблагаемую базу по налогу на имущество общей стоимостью выше 500 миллионов рублей. Его владельцев хотят обложить налогом по ставке 0,3%. Благодаря этому бюджет будет пополняться на 50 миллиардов рублей каждый год.
Сейчас, согласно общему правилу, на дома, квартиры, гаражи и небольшие хозяйственные постройки распространяется ставка в 0,1%, на нежилые помещения – 0,5%, на объекты, кадастровая стоимость которых по отдельности превышает 300 миллионов рублей, – 2%.
Но и это еще не все. Минфин также предложил повысить акциз на алкогольную продукцию (на 10%), сахаросодержащие напитки, снизить порог беспошлинной торговли (с 200 до 100 евро), увеличить платы за использование радиочастотного спектра (вдвое). Так бюджет будет пополняться на 140 миллиардов рублей каждый год.
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