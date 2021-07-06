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Экономика
Россиянам сообщили о предстоящем увеличении пенсий

Россиянам сообщили о предстоящем увеличении пенсий

Трехсторонняя комиссия рассмотрела бюджет Пенсионного фонда и рассчитала, каким будет размер пенсий россиян в ближайшие годы.
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Сегодня размер среднего страхового пособия российских пенсионеров составляет 16 789 рублей. По расчетам специальной комиссии, к 2024 году эта цифра может увеличиться на 3599 рублей. В результате пенсионное пособие даже слегка превысит сумму в 20 тысяч рублей и составит 20 388 рублей.

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При этом уже в следующем году неработающие российские пенсионеры будут получать в среднем 18 447 рублей, а еще через год – 19 399 рублей – об этом сообщил портал URA.RU, основываясь на утвержденных характеристиках бюджета Пенсионного фонда России.

По примерным подсчетам аналитиков, в следующем году в нашей стране на страховые пенсии будут претендовать 39,57 миллионов человек. В 2023 году эта цифра снизится до 38,93 миллионов, а еще через год уменьшится до 38,86 миллионов.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что в пенсионном законодательстве Российской Федерации произошли изменения, касающиеся жителей сельской местности. В конце прошлого месяца правительство утвердило постановление, в котором прописан новый порядок начисления выплат пенсионерам, живущим в сельской местности: теперь размер пенсии таких граждан увеличится за счет добавления фиксированной выплаты, равной четверти их пенсии по старости или инвалидности.

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Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2021, 13:52 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

%рен90%0лен
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морковь подорожала,на горизонте спички,на мыло нет ба%лища,чтобы помыть %%4ки !!!! утром(завтрак) ем 1 морковку,в 18..00 ужин ещё одну-накладно покупать по 90 рублей кило-хоть пенсионером не являюсь !!
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