Когда власти начнут ограничивать рост цен на продукты

В Федеральной антимонопольной службе рассказали о возможных мерах по снижению цен на продукты питания.

В последние месяцы россияне наблюдают постоянный рост цен на разные категории продуктов. В июле грядет очередное повышение стоимости ряд товаров. Во время "Прямой линии" Владимир Путин объяснил, что рост цен в стране связан с мировой тенденцией. Большую роль в этом вопросе играет пандемия и ее последствия. Тем не менее, есть случаи, в которых власти все же могут контролировать рост цен на продукты.

Речь идет о социально-значимых продуктах питания. Если стоимость таких продовольственных товаров растет на десять и более процентов (это не касается сезонного фактора) в течение 60 дней подряд, то правительство вправе установить предельные цены. Перечень тех продуктов, которые относятся к товарам первой необходимости, утвержден отдельным постановлением от 2010 года – об этом рассказали URA.RU.

Представители ФАС объяснили "РБК", что для стабилизации цен власти могут повышать ставки вывозных таможенных пошлин, субсидировать производителей продовольственных товаров, заключать соглашения по сдерживанию цен с предпринимателями и ритейлерами, а также использовать меры антимонопольного регулирования.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что, по оценке экспертов, рост цен на продукты в том числе в середине лета неминуем, однако аналитики расходятся во мнении о том, что именно должно подорожать и в каких масштабах.

