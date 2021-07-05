В Госдуме заговорили о возмещении расходов граждан на ЖКХ

После очередного повышения тарифов парламентарии задумались о возможности компенсации расходов россиян на оплату ЖКХ.

Ежегодно 1 июля в России увеличиваются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В этом году, согласно более ранним данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем по стране стоимость таких услуг выросла на 3,3%. Многие плательщики оказались недовольны подобным увеличением цен. Теперь же первый зампред комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин заговорил о возможности частично компенсировать расходы россиян за оплату ЖКХ.

В настоящее время сделать это можно несколькими способами. Во-первых, правительство может возмещать расходы людей с помощью прямых выплат из бюджета государства. Во-вторых, власти в субъектах могут самостоятельно снижать тарифы, как это недавно произошло в Тыве – там стоимость электроэнергии на второе полугодие 2021 года снизилась на 25-36 копеек для разных категорий населения. По словам Ионина, пример Тывы примечателен тем, что такую меру поддержки можно сразу ввести, а потом уже правительство будет разбираться с энергетиками.

Также в беседе с URA.RU депутат отметил, что было бы более естественно снижать тарифы за счет федерального бюджета. В таком случае именно энергетикам придется обосновывать властям недостаток своих доходов. А простым гражданам, которые не всегда понимают, куда именно уходят деньги, не нужно будет разбираться в этом вопросе.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что многие россияне оказались сильно возмущены повышением оплаты ЖКХ, но постарались и в этой сложной ситуации не терять чувства юмора.