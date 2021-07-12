Эксперт Жаворонков: Россияне могут остаться без пенсий

Специалист не исключает, что эти социальные выплаты в нашей стране в будущем исчезнут. Он отметил, что руководствуется в своих выводах тем, что пенсионный возраст в России уже повысили, и ограничений для дальнейших жестких мер в этом отношении, по его мнению, нет.
Вместе с тем, Сергей Жаворонков допустил, что власти оставят одно исключение, как в Китае. Там пенсии выплачиваются только государственным служащим.
Так экономист отреагировал на слова главы ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее политик предположил, что в России могут повысить пенсионный возраст до 70 лет. По его мнению, такая мера вероятна к 2030 году.
Высказался по данному вопросу также экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. Он окрестил заявление Владимира Жириновского "троллингом". Эксперт полагает, что подобная реформа не оправдана с экономической точки зрения. Ведь в таком случае пенсионеров в стране практически не останется.
Также, считает аналитик, не исключены проблемы с Пенсионным фондом: россиянам будут платить все меньше. В итоге, полагает эксперт, пенсия в России через десяток лет может стать нищенской.
Подобные слухи о повышении пенсионного возраста в России в Совфеде назвали "необоснованной страшилкой". Эти домыслы там связывают с предстоящей предвыборной кампанией. Кроме того, ранее назвали категорию граждан, которая имеет право выйти на пенсию досрочно.
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