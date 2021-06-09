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Экономика
Россияне смогут получать выплаты через "Госуслуги": что для этого нужно

Россияне смогут получать выплаты через "Госуслуги": что для этого нужно

Новая функция на сайте "Госуслуги" будет доступна в рамках социального казначейства, над которым в настоящее время работает Министерство труда и соцзащиты РФ.
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На сайте "Госуслуги" появится дополнительный сервис – согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки. Благодаря этому нововведению россияне, зарегистрированные на портале, смогут автоматически получать выплаты, то есть отдельные заявления подавать не нужно.

Как рассказали в Министерстве труда и соцзащиты РФ, для начисления пособий гражданам необходимо указать свои актуальные банковские реквизиты. Это не касается всех мер поддержки, а только связанных с определенными жизненными обстоятельствами: например, достижение пенсионного возраста, рождение ребенка и прочие.

Также в банках отмечают: если у реквизитов, которые гражданин указал на сайте "Госуслуги", есть пластиковая карта, то она должна быть выпущена платежной системой "Мир". Это решение не является окончательным, его обсуждение еще ведется, пояснили эксперты.

Напомним, ранее "Дни.ру" подробно писали о социальных выплатах, которые россияне могут получить летом 2021 года. Пособия полагаются, например, беременным женщинам и детям из неполных семей. Пенсионеры же ожидают перерасчета пенсий. Это произойдет 1 августа.

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Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
Автор: 9 июня 2021, 08:48 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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