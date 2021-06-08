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Экономика
Володин рассказал о мерах по снижению закредитованности регионов

Володин рассказал о мерах по снижению закредитованности регионов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о возможности для регионов замещать коммерческие кредиты бюджетными. Поправки позволят снизить долговую нагрузку субъектов Федерации, уверен спикер ГД Вячеслав Володин.

Продолжение: Володин предложил законодательно закрепить добровольность вакцинации от коронавируса
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На большую долговую нагрузку регионов обратил внимание президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. До 2029 года задолженность субъектов будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года, сказал глава государства.

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Поправки позволят снизить долговую нагрузку на субъекты Федерации, создадут дополнительные условия для их развития, подчеркнул Володин. "У регионов появится новый инструмент развития – инфраструктурные бюджетные кредиты. За 2,5 года объем инвестиций составит не менее 500 млрд рублей», — пояснил спикер.

Неперспективных регионов быть не должно, напомнил председатель ГД слова президента. Принятый законопроект направлен на развитие потенциала субъектов Федерации, сказал Володин.

Поправки позволят регионам сэкономить 217,1 миллиарда рублей только в 2021 году. Предельный срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета переносится с 1 октября на 15 сентября текущего года, срок рассмотрения изменений увеличивается с 25 до 30 дней.

Принятые меры ускорят доведение средств до регионов, уверен Володин. "Субъекты РФ смогут заранее планировать свои бюджетные расходы, заключать все необходимые контракты еще до 1 января и уже с начала года начинать финансирование», — резюмировал спикер.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 8 июня 2021, 16:01 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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