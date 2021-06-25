Коронавирус в Москве Певица МакSим в коме: подробности Скандал Бузовой с Губерниевым Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
партнеры
Пятница
25 июня
Лента новостей
08:34
"Я в порядке": Долина вышла на связь после слухов о тяжелой болезни
08:31
В России вырастут цены на коммунальные услуги
06:01
Постаревший Харламов шокировал россиян
04:08
Тимберлейк встал горой за бывшую возлюбленную Спирс после ее пугающих откровений
02:08
"Не прощается": оставшаяся без мужа Бородина поделилась болью
23:59
"Красавчик!": волосатая грудь Петросяна возбудила россиянок
21:39
Ковалевский призвал силовиков к борьбе против Лукашенко: Ваша жизнь – разменная монета
21:27
Взбешенная Боня пообещала плюнуть в лицо обидевшему ее Соловьеву
20:56
Москвичам начали раздавать бутылки с водой из-за аномальной жары
20:42
"Говорит, что я продажный альфонс": пасынок Макеевой влез в скандальные любовные разборки
20:38
Посол США стала самой влиятельной женщиной Украины, обогнав жену Зеленского
20:11
Глава Минздрава дал россиянам советы по спасению от жары
19:50
Россия за неделю потеряла золотовалютные резервы на 9,7 миллиарда долларов
19:48
"Мне страшно": у популярного артиста обнаружили рак
19:42
В Гидрометцентре России допустили новые погодные аномалии в июле
19:20
Подруга рассекретила беременность разведенной Муцениеце: Это залет
19:10
"Выстрел в ногу": в Госдуме посмеялись над антироссийскими санкциями Зеленского
18:55
Россияне массово отказываются отдыхать в Краснодарском крае из-за новых ограничений в регионе
18:41
Белоруссии пообещали новые санкции: Будет больно
18:35
Незапланированная беременность разрушила мечту невестки Валерии
18:34
"Улыбка отца": 16-летний сын Золотухина превратился в настоящего красавца
18:15
Умерла балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева
18:09
В России обнаружено свыше 16 тысяч мутаций коронавируса
17:55
"Новость дня": Киркоров взвыл из-за вопиющей несправедливости
17:51
На Украине назвали "опасным отклонением" идею Меркель позвать Россию на саммит ЕС
17:31
Директор Ленкома плюнул в выдумщицу Поргину: Помню ее, когда она была еще разумная
17:02
"Молчать больше не могу": Боня обратилась к россиянам
16:39
В МИД РФ назвали учения Sea Breeze провокационными
16:36
Звезда сериала "Тайны следствия" скончалась на 54-м году жизни
16:30
Организаторы "Жары" возмущены ложью об отмене фестиваля
16:22
Лукашенко заявил о готовности ввести военное положение в Белоруссии из-за санкций Запада
16:19
"Божий промысел": осужденная за смерть Марьянова сообщила о пополнении в семье
16:09
Латушко: Нелегитимная власть Лукашенко превратила Белоруссию в страну-изгоя
16:06
Отели в Краснодарском крае будут принимать только привитых с 1 августа
15:56
Известного актера сняли с рейса за авиадебош
15:54
Мигрантов на стройках предложили заменить пенсионерами
15:40
"Домовой очень жаловался": Максакова рассказала об общении с потусторонними силами в своей квартире
15:32
"Почему я решила расстаться с Димой": беременная Костенко объяснила причину
15:20
В Киеве назвали стратегический диалог России и США "плохим знаком" для Украины
15:01
"Тяжело быть богатым": обнародованы кадры Савельевой в откровенном бикини
14:53
Минус 127 кг: похудевший Фадеев поделился умопомрачительным результатом
14:40
"Спросил, что я делаю": снявшая кольцо Сафарова сорвалась к Тимати после полуночи
14:26
Похотливый Алибасов приказал юным певицам мастурбировать
14:13
Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"
14:11
Рак легких: звезде "Битве экстрасенсов" поставили страшный диагноз
14:08
Алибасов вышел в эфир после новости о смертельной болезни: Страшно смотреть
13:42
Эксперт спрогнозировал максимальное укрепление рубля
13:36
Жену звезды сериала "Кухня" возбуждают постельные сцены с мужем
13:35
Застигнутая врасплох Барановская сбежала после острого вопроса
13:23
Торговавшую на Урале наркотиками банду поймали под Москвой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не могла предположить, чем закончится": Макеевой стало плохо после встречи с соперницей
"Кровь текла": избитая соперницей Макеева переживает за ребенка
"Кто дал вам право?!": Захарова осадила министра обороны Германии
Все-таки запретили: затея Бузовой с коньяком с треском провалилась
Лицемерие белорусской оппозиции: Алексиевич назвала Тихановскую "беглой кухаркой"
Юлечка забрала: Лысенко похоронили рядом с Началовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
В России вырастут цены на коммунальные услуги

В России вырастут цены на коммунальные услуги

С 1 июля в разных субъектах России произойдет повышение цен на жилищно-коммунальные услуги.
прочитано 232 раза

Каждый год тарифы на услуги ЖКХ в России увеличиваются 1 июля. Произойдет это и в 2021 году. При этом для каждого региона установлена своя планка предельно допустимого увеличения цены, превышать которую нельзя. Обычно действует правило, согласно которому размер прироста стоимости ЖКУ должен быть чуть меньше размера инфляции.

ПО ТЕМЕ

С россиян начали требовать липовые долги за услуги ЖКХ

В среднем по стране, согласно данным Федеральной антимонопольной службы, тарифы ЖКХ увеличатся на 3,3%. Ведомство проследит за тем, чтобы необоснованного роста цен не происходило. Годом ранее этот показатель составил 3,1%.

Сами представители отрасли жалуются на то, что зачастую существующие тарифы не позволяют нормально финансировать их деятельность. В частности, проблемы испытывают водоканалы.

"У водоканалов зачастую не хватает средств на качественные реагенты для очистки, модернизацию труб", – рассказала исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова. По ее словам, из-за этого страдают и сами жители – ухудшается качество воды в их домах. Сказывается это и на состоянии водоемов.

Елена Довлатова считает, что сдерживать рост цен на услуги ЖКХ не стоит. Более эффективной мерой, по мнению представителей отрасли, было бы позволить регионам самостоятельно устанавливать тарифы. При этом малоимущим гражданам можно будет оказывать адресную помощь субсидированием.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com/
Автор: 25 июня 2021, 08:31 Источник: Известия ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Молчать больше не могу": Боня обратилась к россиянам

Модель решила раскрыть правду
Шоу-бизнес

"Почему я решила расстаться с Димой": беременная Костенко объяснила причину

Пара приняла решение
Шоу-бизнес

"Как же тяжело!": Зудина довела народ до слез

Актриса хранит воспоминания
Шоу-бизнес

Стоянов лишился покоя из-за физического уродства: Ужас и шок

Случилась жуткая проблема

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+