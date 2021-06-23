В партии "Новые люди" предложили снизить издержки для малого бизнеса с помощью мобильного приложения

Покупка и содержание кассовых аппаратов становится непосильной ношей для малого бизнеса. Из-за этого некоторые российские предприниматели предпочитают работать в "серой" зоне. Снизить издержки поможет мобильное приложение, считает глава комитета по инновациям партии "Новые люди" Вячеслав Демченко.

В 2019 году бывший министр экономического развития Максим Орешкин назвал инициативу замены кассовых аппаратов мобильным приложением интересной. Но в течение последующих двух лет эту идею активно не обсуждали. Теперь за ее продвижение взялись члены партии "Новые люди".

По мнению Вячеслава Демченко, онлайн-кассы не только позволят сэкономить, но и ускорят цифровизацию бизнеса. Глава комитета по инновациям считает, что оттягивать это решение нельзя, потому что 1 июля 2021 года заканчивается отсрочка по применению контрольно-кассовой техники (ККТ) для индивидуальных предпринимателей без сотрудников. С этой даты представители малого бизнеса обязаны пробивать чеки и использовать ККТ в расчетах.

Эксперт "Новых людей" отметил, что уход в "серую зону" чреват штрафами до 50% от выручки и разорениями. Те, кто так не поступает, покупают ККТ. Причем недорогие автономные кнопочные онлайн-кассы годятся только для небольших бизнесов в сфере услуг или в магазине с редко меняющейся номенклатурой, подчеркнул Демченко.

"С маркированными товарами кассы без модернизации не работают. А для обновлений под нормы закона требуется выезд специалиста на место. Все эти платные модернизации очень скоро перевесят выгоду от малой цены самой кассы", – предупредил эксперт партии по инновациям.

Расширение перечня товаров, подлежащих маркировке, также подливает масла в огонь. К 2024 году правительство хочет сделать систему обязательной для всех видов товаров и услуг. А это означает невозможность работы без кассовых аппаратов. Предпринимателям придется покупать фискальный регистратор, к которому потребуется управляющее устройство с кассовой программой.



"То есть, кроме самого регистратора, который стоит определенных денег, придется потратиться еще и на планшет, ноутбук или ПК. Или установить смарт-терминалы, которые тоже могут стоить десятки тысяч рублей", – напомнил Демченко.

“Новые люди” предлагают в качестве альтернативы ККТ разрешить малому бизнесу и самозанятым использовать кассовое программное обеспечение на базе мобильных телефонов. Членам партии очевидно, что это не повлечет за собой снижения качества обслуживания людей.