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Экономика
Россиянам хотят предоставить новый налоговый вычет

Россиянам хотят предоставить новый налоговый вычет

Участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений могут получить экономическую поддержку.
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По данным пресс-службы правительства РФ, в кабмине уже подготовлен законопроект, который установит особый механизм вычета ряда государственных налогов. Речь, в частности, идет о налоге на прибыль организаций и на имущество организаций, а также транспортном и земельном налоге, которые уплачиваются участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

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Документ обсудят 27 мая на заседании правительства. После необходимых правок и уточнений он в качестве законопроекта поступит в Государственную Думу. В случае принятия закон создаст возможность возместить денежные средства, израсходованные при реализации инвестиционного проекта.

Ранее мы сообщали, что в России хотят изменить систему налогообложения, повысив НДФЛ для состоятельных граждан.

Напомним, это уже не первая инициатива, направленная на упрощение налогообложения. С 21 мая режим вычета распространяется на НДФЛ граждан, понесших расходы по индивидуальным инвестиционным счетам или купивших жилье и землю.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 мая 2021, 11:54 Источник: Пресс-служба правительства РФ ✓ Надежный источник

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