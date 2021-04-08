Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин

Глава "Независимого топливного союза" Григорий Баженов заявил, что цены на бензин еще вырастут и даже опередят инфляцию.



Стоимость топлива в России неуклонно растет. По данным Росстата, только с января текущего года цены на бензин в нашей стране выросли больше, чем за весь предыдущий год – на 3,2 % (в 1,3 раза).

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Комментируя данную ситуацию, Григорий Баженов с большой долей уверенности предположил, что стоимость топлива в этом году может даже превысить инфляцию. По прогнозу аналитика, рост цен будет составлять от 4 до 8 %. Падение цен с данном сегменте, скорее всего, невозможно.

В эфире радио Sputnik руководитель НТС объяснил, что цены на топливо растут по нескольким причинам. Во-первых, это сильный рост котировок на нефтепродукты, который не прекращается с конца прошлого года и, к тому же, нисколько не компенсируется укреплением рубля, что также является одной из причин. К тому же, эксперт считает, что производителям более выгодно поставлять топливо на экспорт, чем насыщать внутренний рынок, а это также ведет к росту цен на бензин. Аналитик пояснил, что налоговая нагрузка на экспорт топлива снижается и даже стремится к обнулению в ближайшие годы в то время, как на российском рынке эта нагрузка постоянно растет. В большей степени именно по этой причине стоимость бензина российских АЗС увеличивается. Однако Правительство РФ все же изыскивает способы стабилизации цен на бензин, например, предлагается ограничение экспорта некоторых нефтепродуктов.

