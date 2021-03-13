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Цены на бензин в России побили исторический рекорд: названа причина

Цены на бензин в России побили исторический рекорд: названа причина

Стоимость топлива в России накануне побила исторический рекорд. Причину роста цен на бензин раскрыл гендиректор исследовательской группы "Петромаркет" Иван Хомутов.
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Стоимость марки АИ-92 в минувшую пятницу подскочила до рекордного значения – 55,7 тысячи рублей за тонну. Таким образом цены на бензин обновили исторический максимум, достигнутый в мае 2018 года. Тогда топливо стоило 55,43 тысячи рублей за тонну, передает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.

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В России ожидается резкий рост цен на бензин

В Министерстве энергетики объяснили рост цен на бензин сезонным спросом на топливо и наступившими морозами. Кроме того, на стоимость могло повлиять общее изменение индекса потребительских цен (ИПЦ) в начале года. Ведомство заверило, что правительство уже работает над этой проблемой.

Гендиректор исследовательской группы "Петромаркет" рассказал, что главной причиной подорожания является рост цен на нефть на мировом рынке. По словам Ивана Хомутова, в период с 4 января по 5 марта этого года стоимость марки Brent увеличилась на 36% или 18 долларов за баррель.

Ситуация с ценами на бензин в России могла быть и хуже. Эксперт отметил, что с начала года розничная стоимость АИ-92 увеличилась на 2%. Если бы государство не сдерживало цены с помощью демпфирующего механизма, то топливо на АЗС могло бы подорожать на 10%, передает "Комсомольская правда".

Несмотря на поддержку государства, нефтяные базы и заправочные станции терпят убытки. Хомутов рассказал, что при нынешних ценах на каждом проданном литре АЗС теряет в среднем 1 рубль 30 копеек. Специалист уверен: спасти экономику российских нефтебаз и заправок поможет корректировка "демпфера".

"Если увеличить его размер, то у нефтеперерабатывающих заводов появится стимул снизить оптовые цены на бензин", – подчеркнул он.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 марта 2021, 09:51 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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