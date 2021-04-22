В России упростят получение доплат к пенсии: кого коснется

Две категории россиян начнут получать доплаты к пенсии в упрощенном порядке. Все подробности – в материале "Дни.ру".

Министерство труда предложило изменить процесс выплаты дополнительной поддержки некоторым работникам предприятий угольной промышленности и членам экипажей гражданских самолетов. Чтобы получить доплаты к пенсии, россиян больше не нужно будет доказывать, что они трудились много лет.

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Вся работа по сбору документов ложится на плечи работодателей. Начальники будут обязаны предоставлять в Пенсионный фонд данные о трудовом стаже сотрудника и его заработной плате, из которой исчисляется размер дополнительной выплаты за периоды до 1 января 2022 года, передает "Российская газета".

Авторы инициативы считают, что новые правила упростят жизнь как работодателей, так и сотрудников. Законопроект Минтруда должен сократить административные издержки и избавит работников от необходимости посещать территориальный орган ПФР для получения доплаты к пенсии.

В ведомстве добавили, что россиянам разрешат не тратить время на поиск архивных документов. Сотрудники ПФР будут сами взаимодействовать с архивами, что позволит сократить сроки получения сведений, которые необходимы для своевременного назначения доплат к пенсиям.

Ранее "Дни.ру" сообщили об увеличении социальной поддержки в Москве с 1 января 2021 года. Доплаты к пенсии для жителей столицы выросли до 722 рублей. Для этих целей из регионального бюджета выделили около 164 миллиардов рублей. Минимальный размер пособия в городе сегодня равняется 20 222 рублям.